RIFORMA PENSIONI 2019/ Elsa Fornero: Quota 100 pessima scelta fatta per ragioni elettorali (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, FORNERO SU QUOTA 100

Elsa Fornero è tornata a parlare della riforma delle pensioni varata dal Governo in occasione di un convegno organizzato a Lecco da +Europa. “La mia riforma delle pensioni cercava di ripristinare la disuguaglianza intergenerazionale. Quota 100 invece non è stata pensata con prospettive di lungo termine, è stata fatta solo per ragioni elettorali. I giovani oggi non portano voti e quindi non li rappresenta nessuno”, ha detto l’ex ministra del Lavoro, secondo cui “ormai la mia riforma era stata assimilata, quindi non conveniva tornare indietro. Quota 100 costerà 20 miliardi di euro finanziati a debito; mi chiedo se ridurre in maniera generalizzata l’età di pensionamento fosse davvero la priorità del Paese”, ha aggiunto, stando a quanto riportato da resegoneonline.it.

Fornero ha riconosciuto che Quota 100 “non porterà al collasso del sistema, ma credo sia stata una pessima scelta. Quando si toccano le pensioni non si può non considerare le questioni demografiche; andava selezionata la platea dei beneficiari. I vincoli di bilancio comunque valgono anche per questo Governo, quindi servirà presto un’altra riforma che sarà forse più dura della mia”. Con l’occasione l’ex ministra ha ribadito che al momento di varare la sua riforma non sapeva che il numero degli esodati sarebbe stato così alto, “perché non c’era obbligo per il piccolo datore di lavoro di comunicare al Ministero accordi di prepensionamento. Si era arrivati così a 130mila persone. Fu però fatta circolare ad arte, da fonte Inps, per vendetta, la falsa stima di 360mila. Dietro la questione esodati ci sono persone e sofferenze vere, ma è stata utilizzata in modo spregiudicato, cinico e vigliacco da una parte politica”.

