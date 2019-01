RIFORMA PENSIONI 2019/ Furlan: Quota 100 dimentica le donne (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI FURLAN

Annamaria Furlan ha scritto una lettera aperta a tutti gli iscritti della Cisl per evidenziare l’importanza della manifestazione unitaria che si terrà il 9 febbraio per protestare contro la manovra del Governo, compresa la riforma delle pensioni con Quota 100. Assieme a Cgil e Uil, faremo sentire a Roma la voce di tredici milioni di iscritti ai sindacati confederali: lavoratori, pensionati, giovani, donne, immigrati che sono il cuore pulsante del nostro Paese. Non scendiamo in piazza per motivazioni politiche ma esclusivamente sindacali: per cambiare le scelte del Governo e sollecitare un confronto vero, per difendere gli interessi generali dell’Italia e delle persone che rappresentiamo, a partire dai più deboli e bisognosi”, scrive la numero uno della Cisl.

Che non dimentica di criticare il blocco parziale delle indicizzazioni e il contributo di solidarietà che colpiscono in pensionati: “Si usano le pensioni come un bancomat, bloccando nuovamente la giusta rivalutazione per tante donne e uomini che hanno fatto grande l’Italia con la loro umiltà, la loro creatività, la loro generosità nell’accudire anche i nostri figli e nipoti dopo tanti anni di dura fatica nelle fabbriche e in altri luoghi di lavoro”. Riguardo a Quota 100, Furlan ritiene che rappresenti “sicuramente un ulteriore canale più flessibile di uscita dal lavoro, ma non risolve, purtroppo, il problema di tante donne che difficilmente raggiungono i 38 anni di contributi, visto che non viene riconosciuto il lavoro di cura e la maternità che spesso costringe molte donne ad abbandonare il lavoro per dedicarsi alla famiglia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA