RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ La condizione degli esodati ancora esclusi

RIFORMA PENSIONI, LA CONDIZIONE DEGLI ESODATI

Il decreto sulla riforma delle pensioni con Quota 100 approda oggi in aula al Senato. Come si temeva, non c’è alcun provvedimento specifico per i circa 6.000 esodati che sono ancora privi di una salvaguardia dopo ben 7 anni dal varo della Legge Fornero. Il Comitato esodati licenziati e cessati ha voluto ricordare, con un’intervista realizzata da Raffaele Marmo a Lorenzo Aragione, psicologo abruzzese che in questi anni ha studiato gli effetti della riforma Fornero sulla salute psico-fisica degli esodati. “Essi condividono una dolorosa ed arrabbiata constatazione di uno stravolgimento esistenziale, non solo per effetto della sopraggiunta precarietà economica, ma anche per la rottura dei legami sociali, talvolta persino familiari; percepiscono un sentimento d’ingiustizia, di tradimento della fiducia e di violazione di un patto (lo Stato rinnega l’accordo stipulato con i cittadini/lavoratori). Subiscono spesso il giudizio di parte dell’opinione pubblica che li equipara ai baby-pensionati o che li guarda con commiserazione”, sono le parole con cui Aragione, nell’intervista pubblicata su miowelfare.it, descrive gli esodati a seguito delle loro testimonianze raccolte per una ricerca.

“Ansia, insonnia e stati depressivi di varia entità sono i sintomi più ricorrenti di un malcelato disagio psicologico”: questo un altro passaggio dell’intervista che fa capire quanto sarebbe importante riuscire una volta per tutte a risolvere il problema degli esodati con la nona salvaguardia. Un promemoria anche per Governo e sindacati che oggi si incontrano al ministero del Lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA