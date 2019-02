RIFORMA PENSIONI 2019/ I dati sulle domande per Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL PUNTO DI GAZZOLI

I dati sulle domande inviate per accedere a Quota 100 sono stati analizzati dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. Giovanni Gazzoli, su ilpuntopensionielavoro.it, in particolare rileva che, a differenza di quanto ci si poteva aspettare, il maggior numero di richieste sono state inviate dal Sud. Probabile che giungano da lavoratori stagionali o autonomi. “Tutte categorie professionali per le quali – dati i modesti importi delle pensioni a calcolo (per via dei modesti contributi versati) – si corre dunque anche il rischio di dover ‘integrare al minimo’ le pensioni, con un ulteriore aggravio per la finanza pubblica”, scrive Gazzoli. Che resta anche sorpreso dal numero di domande arrivate da dipendenti pubblici, anche se “in questo caso sarà più facile attuare una sostituzione elevata tra pensionati e giovani, come auspicato dal Governo, cui – in ultimo – spetta l’effettiva assunzione dei dipendenti pubblici”.

Complessivamente, solo il 26% delle domande proviene da donne, fatto spiegabile con il fatto che “fanno più fatica a maturare i requisiti di anzianità rispetto agli uomini, a causa – per vari ordini di ragioni – di una carriera lavorativa spesso più discontinua. E in effetti, il dato di Quota 100 sembra confermare ancora una volta di più questo assunto”. Secondo Gazzoli, poi, il fatto che due terzi dei richiedenti abbia più di 63 anni “mette nuovamente in allarme circa l’opportunità dell’introduzione del divieto di cumulo”, che “spinge gli anziani che non intendono ritirarsi a vita privata a due opzioni: la frustrazione dell’impeto lavorativo o, più semplicemente, la propensione ad accettare lavoro irregolare”.

