RIFORMA PENSIONI 2019/ Quota 100, Ance: serve un altro intervento per gli operai edili (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA POSIZIONE DI ANCE E ANCI

Sono iniziate ieri le audizioni in Senato relative al decreto sulla riforma delle pensioni e il reddito di cittadinanza. L’Ance, secondo quanto riportato da Askanews, ha fatto presente che Quota 100 ha dei requisiti che rendono “assolutamente impraticabile l’accesso agli operai edili, con il perdurare della presenza di lavoratori ‘anziani’ occupati in attività faticose, senza peraltro la possibilità di effettuare l’auspicato ricambio generazionale”. Mediamente, infatti, gli operai edili riescono a cumulare 26-28 anni di contributi, praticamente dieci in meno di quelli richiesti da Quota 100. L’Associazione nazionale costruttori edili segnala che sarebbe “indispensabile provvedere a una specifica normativa per la categoria degli operai del settore dell’edilizia che tenga conto anche delle novità introdotte dai contratti collettivi del comparto”. In questo senso è “urgente un intervento normativo e un tavolo di confronto con il ministero del Lavoro e l’Inps per agevolare il percorso di prepensionamento degli operai del settore”.

L’Associazione nazionale dei comuni italiani segnala invece un problema opposto. Quota 100, infatti, porterà a “un esodo nei Comuni, essendo certo che è elevato il dato medio anagrafico, questo ci fa stimare un esodo di 50mila dipendenti del sistema dei Comuni nel corso dei prossimi 12-18 mesi”. Secondo quanto riportato da Radiocor, i rappresentanti dell’Anci hanno fatto quindi presente che la situazione che verrebbe a determinarsi non consentirebbe di “avere personale da dedicare all’istruttoria che dovranno fare i Comuni per l’emissione del Reddito di cittadinanza”.

