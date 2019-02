RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ Esodati, qualcosa non torna tra Inps e Durigon (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I NUMERI SUGLI ESODATI

Le domande all’Inps per utilizzare la riforma delle pensioni con Quota 100 sono ormai prossime alla soglia di 30.000 unità. Per il momento, la maggioranza delle richieste arriva da lavoratori del comparto privato, ma sono circa 9.000 quelle dei dipendenti pubblici. Resta il fatto che questa nuova forma di pensionamento non aiuta gli esodati ancora privi di salvaguardia, specialmente se donne. Lo ha messo in rilievo Roberta Bottaro, una delle esodate escluse, durante la trasmissione L’aria che tira in onda ieri su La 7, ricordando che è praticamente impossibile riuscire a raggiungere il traguardo dei 38 anni di contributi necessari ad accedere a Quota 100. La soluzione non può che essere una nona salvaguardia, che possa accogliere i circa 6.000 esodati ancora esclusi.

Tuttavia sembra che il Governo non voglia muoversi in questa direzione, anche perché il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, ha spiegato che secondo l’Inps non ci sono ancora esodati. Eppure, come ha ricordato Bottaro, a un’interrogazione parlamentare promossa da Walter Rizzetto nel 2017, l’Inps aveva spiegato che c’erano circa 3.000 donne esodate. Dunque qualcosa non torna in quanto è stato riportato da Durigon. Ospite della trasmissione, Gianni Trovati, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha fatto presente che il Governo ha stanziato 20 miliardi nei prossimi tre anni per la riforma delle pensioni. Una cifra importante, una piccolissima parte della quale poteva benissimo essere destinate a sanare una volta per tutte l’ingiustizia di cui sono vittime gli esodati esclusi.

