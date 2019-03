RIFORMA PENSIONI/ I correttivi a Quota 100 di Cesare Damiano (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Cesare Damiano rivendica la “paternità” della riforma delle pensioni con Quota 100 e del reddito di cittadinanza. In un’intervista a Il Dubbio spiega infatti che “il sistema delle Quote l’ho inventato io insieme a Prodi, nel lontano 2007, introducendo un principio di flessibilità nella previdenza. Salvini l’ha copiato, con la differenza che l’attuale Quota di Salvini è fatta di numeri fissi, a partire dai 38 anni di contributi”. Dunque per l’ex ministro del Lavoro non bisogna “essere pregiudizialmente contrari ad una misura di flessibilità previdenziale, perché è nel nostro dna, ma dobbiamo metterne in luce i limiti”. In particolare il fatto che Quota 100 esclude “le donne, chi svolge lavori saltuari e coloro che hanno perso il lavoro magari poco prima dei 60 anni. Quota 100 è una misura utile ma parziale che avvantaggia e discrimina i più deboli. Altra questione: Quota 100 dura per tre anni, e poi?”.

Secondo l’ex deputato dem, andrebbero quindi apportati dei correttivi alla riforma delle pensioni, a partire dalla stabilizzazione dell’Ape sociale, allargandone magari la platea dei beneficiari “ai lavoratori dell’edilizia e ai lavori stagionali”, togliendo altresì “la clausola che vincola l’accesso alla pensione da parte dei disoccupati al previo utilizzo degli ammortizzatori sociali. Così aiuteremmo anche gli ultimi esodati, visto che il Governo non vuole fare la nona salvaguardia”. Resta da vedere se la maggioranza vorrà recepire questi “suggerimenti” o se invece andrà avanti per la sua strada.

