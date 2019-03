RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Quota 41 ed esodati: le richieste sindacali

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE SINDACALI

Cgil, Cisl e Uil hanno consegnato una memoria unitaria in occasione delle audizioni in commissione alla Camera sul decreto riguardante la riforma delle pensioni e il reddito di cittadinanza. Con riferimento a Quota 100, i sindacati scrivono che l’alto numero di domande finora presentate conferma che la misura “viene percepita dai lavoratori come una possibilità ulteriore verso un accesso più flessibile alla pensione ma ciò non è sufficiente perché i dati diramati dall’Inps dimostrano chiaramente che questa forma di flessibilità non è in grado di rispondere in modo omogeneo alle esigenze di molti lavoratori e lavoratrici. In particolare, rispetto al totale delle domande, poco più di un quarto sono state presentate da donne”. Dunque Cgil, Cisl e Uil “chiedono che per le lavoratrici sia intanto riconosciuta una riduzione contributiva, almeno in presenza di figli, come previsto per l’Ape sociale”.

Le confederazioni segnalano anche che il meccanismo delle finestre è penalizzante, soprattutto per i dipendenti pubblici e “confermano, inoltre, l’importanza di introdurre la possibilità di andare in pensione con 41 anni di contribuzione a prescindere dall’età”. Dal loro punto di vista, poi, l’Ape social andrebbe “prorogata fino al 2021, allineandola alla sperimentazione di ‘quota 100’, nell’attesa di una riforma più strutturale e organica che superi definitivamente la Riforma Fornero”. Cgil, Cisl e Uil chiedono anche “un intervento definitivamente risolutivo sul tema degli esodati”, l’estensione della proroga di Opzione donna e segnalano come il riconoscimento a fini previdenziali del lavoro di cura sia un aspetto importante per “un sistema previdenziale orientato a rispondere alle esigenze della società del futuro”.

