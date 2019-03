RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, le possibili modifiche per gli italiani all’estero

RIFORMA PENSIONI, GLI EMENDAMENTI AL DECRETO

Prosegue l’iter parlamentare del decreto relativo alla riforma delle pensioni con Quota 100, che ora si trova alla Camera. Si punta ancora ad apportare delle modifiche, che porterebbero poi il provvedimento alla terza lettura finale in Senato. Come spiega pensionioggi.it, la Lega vorrebbe fare in modo che il riscatto agevolato della laurea possa essere usato anche da chi ha più di 45 anni, fermo restando che i periodi contributivi da riscattare dovrebbero essere successivi al 31 dicembre 1995. Ci sarebbe poi l’idea di fare in modo che le donne madri abbiano uno sconto sui requisiti di accesso alla pensione pari a 4 mesi per ogni figlio avuto con un tetto massimo di 12 mesi.

L’agenzia Aise spiega invece che Fucsia Nissoli, deputata di Forza Italia eletta in Centro e Nord America, ha presentato due emendamenti al decreto per fare in modo che anche gli italiani residenti all’estero, dopo sei mesi di residenza continuativa, possano accedere al reddito e alla pensione di cittadinanza, se in possesso dei requisiti richiesti, e perché ci sia la possibilità di riscattare senza costi proibitivi i contributi versati all’estero, fuori dagli accordi bilaterali di sicurezza sociale. Intanto l’Inps, tramite circolare, ha fatto sapere che è già possibile presentare domanda per il riscatto agevolato della laurea, una misura che per il momento resta limitata a chi ha fino a 45 anni di età. Come ricorda Lapresse, possono essere riscattati fino a cinque anni e possono beneficiare del riscatto i soli lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie.

