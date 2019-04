RIFORMA PENSIONI/ Delusione Fipac per Quota 100 e rivalutazioni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA DELUSIONE FIPAC

Il decreto relativo alla riforma delle pensioni con Quota 100 è stato convertito in legge, ma il provvedimento non sembra piacere alla Fipac, la Federazione dei pensionati del commercio di Confesercenti. Il Presidente Sergio Ferrari, a margine della Giunta nazionale, ha infatti detto: “Ci aspettavamo da questo Governo provvedimenti più incisivi per i pensionati, sia per quanto concerne la revisione della Legge Fornero, che per le pensioni minime, dove auspicavamo si andasse ad intervenire. Invece, ad un anno di attività dell’Esecutivo, ci ritroviamo ad assistere all’ennesimo taglio della rivalutazione” e “a una platea di beneficiari della Pensione di cittadinanza decisamente ridotta rispetto a quanto si era prospettato: alcune stime parlano oggi di poco più di 100 mila beneficiari, contro i 500 mila annunciati”.

IL MANCATO DIALOGO SULLA RIFORMA DELLE PENSIONI

Ferrari ha tenuto anche a evidenziare che “i nostri pensionati sono tra quelli che pagano più tasse in assoluto in Europa”, quindi sarebbe stato meglio applicare “uno schema di rivalutazione delle minime: ne avrebbe beneficiato un’ampia rosa di pensionati, quelli che fanno fatica a vivere con il loro assegno”. C’è un altro aspetto che preoccupa il Presidente della Fipac, ovvero “l’assoluta mancanza di dialogo con i rappresentanti del Governo che non solo non hanno risposto alle nostre sollecitazioni, ma che non hanno mai aperto un tavolo di confronto con le Rappresentanze dei pensionati. Riteniamo necessario un cambio di passo, nei contenuti e nel metodo, altrimenti non possiamo escludere una iniziativa di protesta che sarà concordata con le altre Associazioni dei pensionati del lavoro autonomo”.

