“Lavrov ricoverato a Bali”/ Ma il ministro russo smentisce: “Siate più corretti”

Il ministro degli esteri russo, Serghei Lavrov, è ricoverato in ospedale… anzi no. La stampa, ed in particolare l’agenzia AP, ha battuto la notizia circa un ricovero dell’esponente del governo Vladimir Putin in quel di Bali, in Indonesia, dove il noto politico si trova per presenziare al G20 attualmente in corso. Secondo quanto emerso, così come riportato dall’agenzia Ansa, Lavrov avrebbe accusato alcuni problemi cardiaci non meglio precisati, di conseguenza sarebbe stato portato all’ospedale Sanglah, notizia che è stata data citando le autorità indonesiane.

In seguito è giunto però il commento di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli esteri russo, che ha bollato la nuova come “fake news”, aggiungendo poi su Telegram: “Io e Serghei abbiamo letto la notizia in Indonesia e non potevamo credere ai nostri occhi: è venuto fuori che è stato ricoverato in ospedale. Ovviamente è il massimo della falsità”. A quel punto è intervenuto anche lo stesso Lavrov, che ha pubblicato in rete una foto dello stesso in bermuda e maglietta a maniche corte, direttamente dal terrazzo dell’hotel di Bali in cui lo stesso sta soggiornando.

MINISTRO LAVROV RICOVERATO, ANZI NO: “ANCHE SU PUTIN…”

Il ministro degli esteri ha invitato i giornalisti occidentali ad essere “più corretti” nel dare le notizie, per poi aggiungere: “Anche del nostro presidente si dice da dieci anni che è malato”. Lavrov ha quindi spiegato di essere al lavoro su due discorsi che terrà nella giornata di domani, per poi mandare un “saluto a tutti”.

Ovviamente non è da escludere che la notizia sia vera, magari solo in parte; non è infatti detto che Lavrov sia stato ricevuto in ospedale per una visita di controllo, magari dopo aver accusato un dolore, per poi essere dimesso poco dopo con esito positivo. Si tratta in ogni caso solo di congetture senza fondamento, e ciò che conta è la smentita di Maria Zakharova e il fatto che lo stesso ministro degli esteri stia bene, e quindi pronto a parlare al G20: c’è grande attesa nei confronti del suo discorso.

