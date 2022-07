Terza guerra mondiale ultime notizie/ Raid Donetsk. Papa “negoziati pace in Ucraina”

UCRAINA, I RISCHI DI UNA TERZA GUERRA MONDIALE: ANCORA RAID SUL DONETSK E…

Non sarà ancora la terza guerra mondiale, ma di sicuro le conseguenze in atto ormai da 144 giorni di guerra in ucraina producono sempre più eco e danni ben al di fuori della martoriata terra ucraina: l’invasione della Russia, le dinamiche geopolitiche (vedi Cina, ma anche Iran e Turchia), la crisi energetica e l’instabilità del commercio, il tutto nel mix terribile di una guerra che fa ogni giorno morti, feriti e sfollati. Ad essere sotto attacco in questa precisa fase storica della guerra tra Russia e Ucraina è il Donetsk, l’area del Donbass ancora sotto controllo ucraino in larga parte.

Missili russi contro Kharkiv e sull’Isola dei Serpenti fanno da “contraltare” agli obiettivi centrali in questo momento del Cremlino: nuovi raid sulle città del Donetsk, in particolare nelle ultime ore il bilancio di più di 10 morti si registra a Pokrovsk dopo l’attacco missilistico delle forze russe. «L’esercito di Mosca si preparano per una nuova fase dell’offensiva», denuncia Vadym Skibitsky, rappresentante della direzione dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino. Il messaggio lanciato alla nazione (e all’Occidente) arriva da Kiev con il Presidente Volodymyr Zelensky: «Rimarremo in piedi e vinceremo. Ricostruiremo una vita normale. Lo faremo insieme. Questo è l’unico modo possibile. Questo è il nostro dovere verso tutte le generazioni del nostro popolo che hanno combattuto per la libertà e la sovranità per l’Ucraina».

L’APPELLO DEL PAPA CONTRO LA GUERRA MONDIALE: “SERVONO I NEGOZIATI DI PACE”

Mentre comincia un’altra settimana importante per i destini della guerra in Ucraina – con l’appuntamento il 19 luglio a Teheran tra i Presidenti di Russia, Turchia e Iran e con la possibile caduta del Governo Draghi in Italia – da Roma sovviene un importante appello, l’ennesimo, lanciato da Papa Francesco contro il rischio di una terza guerra mondiale effettiva alle porte dell’Europa. «Sono sempre vicino alla martoriata popolazione dell’Ucraina, colpita ogni giorno da una pioggia di missili», ha detto il Pontefice all’Angelus da Piazza San Pietro, una settimana prima del suo viaggio in Canada dove incontrerà, tra gli altri, anche il Presidente Trudeau tra i leader principali dell’alleanza NATO e G7.

«Come si fa a non capire che la guerra crea solo distruzione e morte, allontanando i popoli, uccidendo la verità e il dialogo?», si è chiesto nuovamente Papa Francesco lanciando un nuovo appello a tutte le forze occidentali per il prosieguo della sanguinosa guerra in Ucraina. «Prego e auspico che tutti gli attori internazionali si diano veramente da fare per riprendere i negoziati, non per alimentare l’insensatezza della guerra», conclude il Santo Padre. Secondo Kiev, Zaporizhzhia – ovvero la più grande centrale nucleare d’Europa, occupata dall’esercito russo – sarebbe usata come scudo per lanciare attacchi: lo scontro sul campo, assieme al fallimento finora totale della diplomazia fino ad oggi (ad eccetto della soluzione sul grano faticosamente raggiunta) rappresentano l’ostacolo più grande per un ritorno imminente della fase di negoziati.











