Law & Order – O.C. Ⅱ, anticipazioni puntata 18 agosto 2023/ Donnelly chiede un grosso favore a Stabler…

Law & Order – O.C. Ⅱ torna su Italia con un due nuovi episodi: ecco le anticipazioni del 18 agosto 2023

Tutto pronto per una nuova puntata di Law & Order: Organized Crime II. La serie televisiva poliziesca statunitense creata da Dick Wolf, che fa parte del franchise Law & Order, torna questa sera venerdì 18 agosto su Italia1 con un doppio episodio. Andiamo dunque a vedere le anticipazioni di questa puntata, composta da “Pistole e rose” e da “Non si può’ dare un calcio al lavoro”. Si tratta in realtà del sedicesimo e diciassettesimo episodio di questa serie, che vede il ritorno dell’attore Christopher Meloni nel ruolo del detective Elliot Stabler, un personaggio che aveva interpretato in Law & Order: Unità speciale (SVU) per parecchie stagioni.

In Organized Crime, ricordiamo, Stabler torna al dipartimento di polizia di New York dopo un lungo periodo di assenza. Il nostro protagonista vuole affrontare il crimine organizzato a muso duro e con una voglia di rivalsa personale, per l’impatto che il crimine ha avuto nella sua vita,

Anticipazioni Law & Order – O.C. Ⅱ del 18 agosto 2023: Stabler deve tenere d’occhio Jesse Santos

Dunque cosa accade nella puntata di Law & Order – O.C. Ⅱ del 18 agosto 2023? Andiamo subito a scoprirlo nel dettaglio con le anticipazioni. Nell’episodio 16 intitolato Pistole e rose, la task force indaga su un legame tra I Marcy Killers e l’assassinio di un avvocato e della sua cliente. Stabler deve accettare un nuovo incarico. Bell intanto ricorda a Nova per conto di chi lavora davvero e qual è il suo ruolo.

Nell’episodio 17, intitolato Non si può’ dare un calcio al lavoro, invece, un nuovo Assistente del Procuratore incaricata del caso pressa la task force per convincere un membro della fratellanza a collaborare al fine di ottenere le prove necessarie. Stabler insiste e continua a indagare sui poliziotti corrotti e trova informazioni su suo padre. Donnelly chiede un favore a Stabler, ovvero tener d’occhio Jesse Santos…

