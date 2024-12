Anticipazioni 911 prossima puntata: Chimney e Maddie finiscono nei guai

Si rinnova l’appuntamento con la serie americana che torna in onda questa sera ma non solo, le anticipazioni 911 prossima puntata, che sarà riproposta su Rai2 dopo le feste natalizie con nuovi e avvincenti colpi di scena.

La serie 911 segue gli operatori di emergenza come vigili del fuoco, paramedici e poliziotti di Los Angeles mentre si ritrovano a fare i conti con situazioni pericolose e adrenaliniche. Ogni episodio esplora sia le sfide lavorative, con interventi molte delle volte estremi, sia le dinamiche personali dei protagonisti. Creata da Ryan Murphy, il racconto riesce a mescolare azione, emozione e storie umane toccanti. Nel prossimo episodio, intitolato La morte e le tasse, vedremo protagonista un commercialista, che si ritrova a lavorare in solitaria nel suo studio, vede un uomo che ha fatto irruzione del suo ufficio il quale tenta di dare fuoco ad alcune documentazioni, finendo però con l’appiccarsi il fuoco. Il commercialista tenta di metterlo in salvo utilizzando un estintore, chiama il 9-1-1 i vigili della 118 portano via l’uomo avvolgendolo in una coperta esotermica, voleva sbarazzarsi di alcuni documenti a suo dire compromettenti che riguardavano la sua dichiarazione dei redditi. Ma i colpi di scena non sono finiti: è in arrivo una brutta sorpresa per Chimney e Maddie.

Anticipazioni 911 prossima puntata: il commercialista aiuta Chimney e Maddie

Sempre stando alle anticipazioni 911 prossima puntata, troveremo Chimney e Maddie ricevere una lettera di reclamo da parte dell’IRS, secondo Chimney però il messaggio non risulterà particolarmente spaventoso, sarà ritenuto solamente un controllo a campione, ma Bobby è convinto che lui e Maddie possano essersi cacciati in qualche problema, probabilmente perché avranno commesso degli errori durante la dichiarazione dei redditi dal momento che non hanno un loro commercialista.

L’ipotesi di Bobby non si rivela distante dalla realtà: Maddie e Chimney rischiano una denuncia per frode, visto che nonostante condividano il nucleo familiare non hanno mai svelato la figura di “capofamiglia” inoltre tutti e due hanno dichiarato Jee-Yun come minore a loro carico. Il commercialista che abbiamo trovato nella prima parte dell’episodio, come previsto delle anticipazioni 911 della prossima puntata, darà una mano a Chimney e Maddie con la dichiarazione dei redditi, mentre Maddie confesserà a Josh che, benché di fatto lei e Chimney siano già una famiglia, non è sicura di volerci convolare a nozze.

