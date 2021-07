Lazio, nuova maglia verde? / Tifosi contrari e furibondi: “non è il nostro colore”

Tifosi della Lazio estremamente preoccupati per quella che potrebbe essere la nuova maglia del club capitolino. Secondo alcune indiscrezioni rilanciate da ‘Repubblica’, infatti, la società di Lotito starebbe pensando ad un clamoroso cambio di colori sociali in vista della nuova stagione. La divisa di casa, solitamente biancoceleste, rischia di diventare verde acqua. Una decisione che se dovesse essere confermata sarebbe sorprendente, in quanto in questo caso la novità riguarderebbe non la terza maglia, generalmente più fantasiosa, bensì la tenuta principale. Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale sulla nuova divisa, ma i tifosi tramite i social hanno deciso di mettere le mani avanti, esprimendo pensieri di dissenso e rabbia. “La prima maglia della Lazio è celeste, punto”, “Il verde non ci appartiene”, “Sarebbe un autogol” sono alcuni dei commenti riportati dal sito la laziosiamonoi.it

Lazio, nuova maglia verde? I tifosi sono contrari

I tifosi della Lazio, dunque, non sembrano aver gradito queste indiscrezioni sulla nuova maglia 2021-2022. Benché di sole indiscrezioni si tratti, ci sono buoni motivi per credere che la divisa di questa stagione farà comunque discutere, visto che in tempi non sospetti era stato lo stesso responsabile marketing del club, Marco Canigiani, a prevedere scetticismo da parte della tifoseria. Vedremo dunque cosa accadrà nei prossimi giorni e se nel frattempo la Lazio farà chiarezza su un argomento molto caro al popolo biancoceleste.

