DIRETTA ALBINOLEFFE VIRTUS VERONA, RENDIMENTI OPPOSTI

Una partita valida per la 19esima giornata di Serie C e che potrebbe dire molto sul proseguo della stagione. La diretta Albinoleffe Virtus Verona si disputerà questa domenica 15 dicembre 2024 alle ore 17:30 allo stadio di Zanica. I padroni di casa non perdono dal 10 novembre, sfida contro il Lumezzane terminata 1-0. Per il resto zero gol subiti in quattro partite che hanno fruttato 8 punti: pareggi con Trento e Lecce per 0-0 e vittorie per 2-0 con Pro Vercelli e Alcione Milano.

Diretta/ Alcione Milano Albinoleffe (risultato finale 0-2): doppietta di Mustacchio! (8 dicembre 2024)

La Virtus Verona invece è indietro in classifica dato che l’ultima vittoria è datata 26 ottobre (4-1 con l’Union Clodiense). Da lì in poi cinque pareggi con Trento, Pro Vercelli, Lecco, Pro Patria e Giana Erminio più i ko con Pergolettese e viCENZA.

DOVE VEDERE DIRETTA ALBINOLEFFE VIRTUS VERONA, STREAMING VIDEO

Guardiamo ora insieme dove vedere la diretta Albinoleffe Virtus Verona. Essendo Serie C, dovrete essere abbonati a Sky, che vi permetterà anche di vedere la diretta streaming l’evento sull’applicazione Sky Go.

Diretta/ Virtus Verona Giana Erminio (risultato finale 1-1), il pari accontenta tutti (7 dicembre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE VIRTUS VERONA

I lombardi si mettevano in campo secondo il modulo 3-5-2 con Marietta in porta, difesa a tre composta da Borghini, Potop e Baroni. Agiranno da esterni Gusu e Mustacchio mentre Astrologo, Fossati e Munari staranno al centro con Roma e Capelli in attacco.

La Virtus Verona invece risponde con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Alfonso, protetto da Daffara e Calabrese terzini più la coppia Toffanin e Ronco. Mehic e Gatti giocheranno come mezzali con Rispoli regista e il trio d’attacco Zarpellon, Pagliuca e Caia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ALBINOLEFFE VIRTUS VERONA

Per chiudere l’analisi su questa partita di campionato di Serie C Girone A, diamo un’occhiata alle quote per le scommesse della diretta Albinoleffe Virtus Verona. Il segno 1 è quello più probabile a 2.15 mentre il 2 si può trovare a 3.30 con la X a 3.05.

Diretta/ Vicenza Virtus Verona (risultato finale 3-0): netto successo dei vicentini (Serie C,1 dicembre 2024)