LDA, Cupido a San Valentino/ La dedica d’amore manda il web in tilt

Ha appassionato il pubblico di Sanremo 2023 concorrendo come il più giovane tra i 28 Big in corsa alla kermesse, con Se poi domani, e intanto LDA manda il web in tilt a San Valentino, proprio con il brano sanremese. L’ex talento concorrente ad Amici 21 di Maria De Filippi, in occasione della giornata dedicata agli innamorati e all’amore che ricorre in data odierna, quella di San Valentino, condivide con il popolo del web un video che lo immortala mentre canta piano e voce il brano con cui ha preso parte a Sanremo 2023. In corsa per il titolo della canzone italiana, il 19enne ha coperto tre ruoli chiave, consacrandosi come il fenomeno pop più rappresentativo della Generazione zeta: autore nel testo con Alessandro Caiazza, compositore nella musica con il cugino e direttore d’orchestra all’occasione sanremese Francesco D’Alessio, interprete della canzone in corsa. E intanto il 19enne dedica con il suo inconfondibile romanticismo una versione piano e voce di Se poi domani. Un video che fa ora incetta di like, commenti di elogi e condivisioni che lo consacrano come il Cupido del Pop nella giornata dell’amore. “Buon San Valentino a tutti”, scrive a corredo del video postato via Instagram, il cantautore pop di Napoli più influente del momento, tra gli artisti della Generazione zeta. Questo, quando il singolo sanremese lascia il segno anche nel dopo-Festival; debutta alla #8 nella playlist Generazione zeta e alla #21 nella Top50 Italy, entrambe top-list su Spotify Italia: la prima accoglie le uscite musicali più rappresentative dei giovani, la Gen Z, che trasversalmente abbraccia più generazioni di ascoltatori e la seconda accoglie le prime 50 canzoni per il volume di riproduzioni di ascolto in streaming, su Spotify.

LDA svela Quello che fa bene

E, insaziabile d’amore, tra le Instagram stories il Cupido del Pop poi sfida il sostegno dei fan, rispetto alla sua dedica social di Se poi domani: “ai primi 700mila like e tremila commenti al video io pubblico il ritornello di Quello che fa bene”. Insomma, il figlio di Gigi D’Alessio promette a una determinata condizione il primo spoiler della traccia #2 del nuovo album in uscita, che titola proprio come quest’ultima, Quello che fa bene. Il nuovo progetto post-Sanremo 2023 dell’ex Amici 21, dopo l’album eponimo, LDA, che contiene il singolo d’esordio al talent certificato disco d’oro e disco di platino in tempi record nella storia di Amici, Quello che fa male.

