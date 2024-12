Enzo Paolo Turchi ammette di essersi pentito di aver abbandonato il Grande Fratello 2024

Dopo l’addio al Grande Fratello 2024, Enzo Paolo Turchi potrebbe approdare ad Amici di Maria De Filippi, o almeno è questo il desiderio del celebre coreografo. Ultimamente tornato sotto le luci della ribalta per la partecipazione al reality di Alfonso Signorini, l’avventura del marito di Carmen Russo si è in realtà chiusa prima del tempo per l’abbandono volontario di Enzo Paolo, desideroso di tornare da sua figlia Maria. Decisione della quale ammette però di essersi poi pentito.

“Sicuramente mi sono pentito di aver abbandonato il gioco, però, il fisico non mi reggeva più, è stato veramente un sforzo incredibile.”, ha ammesso il coreografo nel corso di un’intervista a SuperguidaTV, la stessa in cui ha ammesso di aver rivalutato Helena Prestes, con la quale ha avuto più di uno scontro nella Casa. “chi si è rivelato una scoperta è Helena che, secondo me, ha un bellissimo carattere anche se è un po’ di umore altalenante come solo gli artisti sanno essere. Mi sembra sincera, avrà fatto degli errori come tutti: nella Casa non è facile comportarsi come ci si comporterebbe fuori, Helena sta facendo un bel gioco, come lo stanno facendo tutti.” le parole di Enzo Paolo.

Il celebre coreografo, che ha una grande e lunga carriera nella TV, sogna ora di partecipare ad Amici, magari come professore: “Mi piacerebbe, non poco, ma moltissimo insegnare ad Amici, poter mettere a frutto la mia esperienza… – ha spiegato l’ex gieffino, concludendo – Potrei dare tantissimo anche come giudice, dalla mia accademia sono usciti tanti ballerini di successo. Io lavoro molto per gli altri e soprattutto per i giovani perché io posso offrire la mia esperienza di sessant’anni di carriera”. Chissà che Maria De Filippi non lo inviti in una delle prossime puntate del talent di Canale 5.