LDA, maglia sospesa per Luca D’Alessio ad Amici 21/ “Sfida” con Zerbi dopo la lite

Primi cenni di cedimento per LDA nella scuola di Amici 21. Luca D’Alessio, figlio di Gigi, ha avuto modo di provare la sua canzone editata da un noto produttore discografico ma ha avuto da lamentarsi per alcuni aspetti. Un atteggiamento che ha fatto infuriare Rudy Zerbi, suo coach, che ha così deciso di sospendergli la maglia. LDA si è però scusato per il suo comportamento, avendo pienamente compreso di essersi comportato in modo maleducato.

LDA, Luca D'Alessio: il figlio di Gigi D'Alessio divide i fan di Amici/ Nuovo Aka7even o vittimista?

“Chiedo scusa, ma non la sentivo più mia”, ha raccontato l’allievo riferendosi alla canzone. “Se tu ritieni già di sapere tutte queste cose liberissimo di fare il tuo percorso, però prendi la valigina e vai fuori da qua. Fuori da qua sei l’uomo più libero del mondo. Qui dentro devi fare un percorso diverso”, ha però replicato il suo coach.

LDA riconquista la maglia ad Amici 21? La sfida con Rudy Zerbi

Nella puntata di Amici in onda oggi, domenica 3 ottobre, LDA dovrà dunque affrontare il suo primo, vero ostacolo: cercare di riconquistare la maglia e convincere Rudy Zerbi. Il coach è stato chiaro: solo di fronte ad un’ottima esibizione fatta sulla versione del produttore del suo inedito e della cover da lui assegnatagli su base potrà riuscire a riottenere a tutti gli effetti il suo banco. Mortificato, LDA si è detto pronto a fare tutto ciò che è necessario. Dalle anticipazioni della registrazione, avvenuta qualche giorno fa, sappiamo che Luca è riuscito non solo a convincere Rudy ma anche a riconquistare il suo banco e l’agognata maglia di Amici di Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA