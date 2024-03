Gigi D’Alessio papà per la sesta volta: la compagna Denise Esposito è incinta/ Foto col pancione conferma

Gigi D’Alessio sarà papà per la sesta volta: la compagna Denise Esposito aspetta il secondo figlio dal cantante

Gigi D’Alessio, all’età di 57 anni, si prepara diventare papà per la sesta volta. Una notizia la cui conferma è arrivata nelle ultime ore dal cantante e dalla sua compagna Denise Esposito: la coppia si è mostrata felice e innamorata sul red carpet della première del film “Caracas”, diretto da Marco D’Amore, a Napoli, e proprio lì è stato mostrato con gioia il pancione di Denise.

Denise Esposito, compagna Gigi D'Alessio/ Dall'incontro a Capri all'arrivo di due figli

La notizia è stata in realtà annunciata dal cantante durante un’intervista radiofonica alcuni giorni fa, tuttavia durante l’evento citato, la trentunenne ha mostrato con orgoglio il pancione, a quanto pare al quinto mese di gravidanza. Si tratta del secondo figlio per la coppia, dopo Francesco, che ha compiuto due anni il 24 gennaio scorso.

D'Alessio difende Geolier e attacca Sanremo/ "È stato più lui a fare un piacere al festival che viceversa"

Gigi D’Alessio di nuovo papà: chi sono i figli del cantante e le ex

Per Gigi D’Alessio, invece, questo sarà il sesto figlio. Il cantante è già papà di cinque ragazzi. Oltre a Francesco, avuto con Denise Esposito, ci sono Andrea, nato il 31 marzo 2010 dalla sua lunga relazione con Anna Tatangelo, e i tre figli avuti dalla sua ex moglie Carmela Barbato: Claudio, nato nel 1986, ora imprenditore nel settore del wellness e nonno tre volte (l’ultima nel 2021); Ilaria, laureata in scienze politiche, nata nel 1992; Luca, nato nel 2003, conosciuto come LDA, ex allievo di Amici di Maria De Filippi.

DUETTO GEOLIER CON GUE', LUCHE' E GIGI D'ALESSIO, COVER/ Trionfo di Napoli all'Ariston ma il web è diviso

Solo qualche giorno fa, in occasione del suo cinquantasettesimo compleanno, D’Alessio ha riunito i suoi cinque figli e ha festeggiato insieme a loro. Su Instagram ha poi condiviso una foto di tutti insieme davanti a una torta, scrivendo: “Ecco il mio patrimonio”. Un patrimonio che presto si allargherà ulteriormente attraverso la nascita del sesto figlio di cui, al momento, non si conosce il sesso né il nome scelto. Sarà la volta di una femminuccia?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)













© RIPRODUZIONE RISERVATA