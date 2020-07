Le bugie scorrono nel sangue/ Su Rai 2 il film con Robin Riker (oggi, 3 luglio)

Le bugie scorrono nel sangue va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, venerdì 3 luglio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2019 è distribuita direttamente sul circuito televisivo con titolo originale Psycho Granny. La regia di questo film è stata curata Rebekah McKendry e nel cast sono presenti diversi volti noti dello spettacolo americano molto apprezzati anche in Italia tra cui Robin Riker, Brooke Newton, Matthew Lawrence, Mary O’Neil, Jacob Young, Morgan Peter Brown e Makeda Declet.

Le bugie scorrono nel sangue, la trama del film

Ecco la trama de Le bugie scorrono nel sangue. Samantha è una giovane donna che sta affrontando quello che dovrebbe essere un periodo molto felice come una gravidanza in maniera piuttosto turbolenta. Infatti le ultime settimane sono state caratterizzate dalle norme dolore provato per la scomparsa dell’adorata mamma. Per lei è stato un vero e proprio colpo al cuore dal quale difficilmente riesce a riprendersi. La donna non riesce a gestire il dolore ma grazie al ritorno piuttosto improvviso di Colleen, la nonna che per lungo tempo è stata assente nella sua vita riesce a ritrovare un certo equilibrio. La sua esistenza comunque è quanto mai complicata in quanto deve fare i conti con alcune problematiche legate alla sua migliore amica e soprattutto ad alcune incomprensioni che sembrano a crescere di giorno in giorno con il marito. La nonna insomma rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per Samantha la quale cerca di trovare in lei il supporto necessario per affrontare tutte le problematiche della sua esistenza partendo dalla gravidanza fino ad arrivare alla rapporto difficile con la sua migliore amica e con il suo marito. Tuttavia questa a volontà di dare tanto credito a quella nonna che non si è fatta mai vedere in passato, la metterà in una situazione piuttosto pericolosa. Infatti alcune vicende legate al suo passato piuttosto turbolento ritorneranno a galla e avranno delle conseguenze piuttosto negative nella vita di Samantha. La donna si renderà conto di come sua nonna sia una persona molto differente da quella che appare e ben presto dovrà prendere atto di come la sua stessa vita è quella del bambino che porta in grembo siano pericolosamente in pericolo.

