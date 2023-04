Le città più care d’Italia: Bolzano batte Milano/ La classifica: sud fanalino di coda

Quali sono le città più care d’Italia? Dopo che l’Istat ha reso noto i dati dell’inflazione di marzo 2023, l’Unione Nazionale dei Consumatori ha stilato la classifica delle località dove vivere costa di più. “È vero che registriamo un calo dell’inflazione annua – le parole di Anna Rea, presidente dell’Adoc nazionale, a commento del nuovo dato sull’inflazione – ma è anche vero che il carrello della spesa continua a costare caro e le famiglie italiane lo sanno benissimo. Il calo dei prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona dal 12,7% al 12,6% è insignificante! Inoltre, per abitazione, acqua, elettricità e combustibili l’aumento, rispetto allo scorso anno, è del 15,1%. Un altro duro colpo per le famiglie italiane che continuano a incassarne uno dietro l’altro come pugili suonati, senza trovare vie d’uscita”.

Giampaolo Amato si difende: "Non ho ucciso"/ Medico sospettato morte moglie e suocera

Primo posto per quanto riguarda le città più care d’Italia per Bolzano, con una spesa supplementare di 2.259 euro in media all’anno per una famiglia, e un’inflazione dell’8,5%. Secondo posto per Milano, con 2.226 euro di spesa per famiglia e inflazione pari all’8,2 per cento. Medaglia di bronzo per la toscana Siena, ex aqueo con Imperia, con una spesa da 2.164 euro annui per una famiglia tipo e un’inflazione del 9,6%.

Alena: "Paura di mio figlio Vlad, tossicodipendente"/ "Da 12 anni lotto per salvarlo"

LE CITTA’ PIU’ CARE D’ITALIA: ECCO LE POSIZIONI 5-10

Subito fuori dal podio troviamo Genova, che è la città con la più alta inflazione d’Italia, pari al 9,8% e con una spesa da 2.136 euro per famiglia. Al quinto posto un’altra città lombarda come Varese, con 2.057 euro di spesa media e un’inflazione del 7,8%. In sesta posizione spazio ad un’altra toscana come Grosseto, con 2.051 euro di spesa supplementare, mentre Trento, in settima posizione, registra una spesia media di 2.041 euro con un’inflazione del 7,8%.

A chiudere la top 10 troviamo Ravenna, con 1.982 euro di spesa annua supplementare, quindi Perugia a quota 1.976 euro e infine Pistoia con 1.961 euro. Una classifica delle città più care d’Italia in cui dominano quindi poche regioni, leggasi Trentino Alto Adige, Lombardia, Liguria, Umbria, Emilia Romagna e Toscana. Di contro, le città meno care in cui vivere le troviamo al sud, con Potenza, Reggio Calabria, Catanzaro e Campobasso, località in cui la spesa è più bassa in assoluto.

Strage di Erba, Beppe Castagna contro sostituto pg/ "Non sta facendo bene suo lavoro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA