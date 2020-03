Le Collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni/ Il loro segreto (Pechino Express)

Le aspettative per Le collegiali, Nicole Rossi e Jennifer Poni, sono alte. In questa puntata le due sono arrivate terze e sono sopravvissute anche all’handicap assegnato dai due wedding planners. Sicuramente possono fare tanto se continuano così. Ma la coppia da battere rimane sempre quella dei wedding planners. Il pregio delle due collegiali è che hanno una buona forza d’animo e riescono a lavorare bene insieme. I loro caratteri si bilanciano e riescono a superare così i momenti di tensione. Il difetto che ogni tanto emerge in questa coppia è un po’ di lentezze per cose banali. In questa puntata, per esempio, la stessa cosa è successa con la spesa al mercato. Le due si sono letteralmente perse in un bicchier d’acqua e alla fine non sono riuscite a qualificarsi per partecipare alla prova vantaggi.

Le Collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni, così la settimana scorsa

Le Collegiali, Nicole Rossi e Jennifer Poni, nella quinta puntata di Pechino Express 2020 iniziano l’avventura in Cina con tanta emozione e carica. La prima prova consiste nel pescare una busta in cui ci sarà un luogo ben preciso della città di Dali che dovranno trovare. Loro trovano con un po’ di difficoltà il luogo assegnato perché in Cina ottenere un passaggio non è affatto facile. Si trovano di fronte alla busta con la nuova prova: una cartina muta in cui non ci sono i nomi degli stati e dove dovranno inserire i 14 Stati mancanti. Per ogni errore saranno penalizzate con due minuti di ritardo. Le due collegiali chiedono aiuto ma i dubbi rimangono. Arrivano alla verifica, la superano con pochi errori.

Partono subito per la prossima meta e trovano un passaggio dopo poco tempo. Ma ben presto sono interrotte da Costantino che affida la prossima sfida, andar al mercato e comprare una lista di ingredienti per la zuppa cinese, la stessa che l’insegnante di geografia che ha fatto la verifica a regalato ai concorrenti. Le collegiali in macchina con alcune persone della cittadina fanno amicizia come sempre e iniziano a comunicare tra di loro tramite un traduttore. Intanto vanno a fare la spesa ma Nicole è un po’ in difficoltà e attribuisce tutto questo al fatto che non è mai andata al supermercato con sua madre. Mentre sono ancora al mercato arriva una chiamata di Costantino che le avvisa che ormai non si sono qualificate per la prova vantaggio e possono lasciar stare la spesa.

La ricerca dell’alloggio

A questo punto quindi cercano un alloggio per la notte e dopo moltissime porte sbattute in faccia trovano delle ragazze giovani che offrono loro ospitalità. L’indomani dopo la svolgimento della prova vantaggio i due vincitori, i wedding planners, decidono di assegnare a loro e alle top lo svantaggio: le due coppie si dovranno mixare tra loro fino a fine puntata. Ema sarà in coppia con Jennifer e Nicole con Dayane. Le due coppie mixate ripartono per Qujing. Ma a un certo punto Costantino dà l’annuncio che devono cercare alloggio. Dopo qualche difficoltà riescono a trovare un posto in cui dormire e mangiare. Le collegiali e le top mixate decidono di proseguire insieme. Prima di arrivare alla tappa finale da Costantino devono prima dire la lunghezza della muraglia cinese. Dopo aver azzeccato si dirigono verso Costantino e le collegiali sono terze.

