Pechino Express 2020, 5a puntata/ Concorrenti, diretta e coppie: prima tappa in Cina

Pechino Express 2020 torna in onda oggi, martedì 10 marzo, in prima serata su Raidue, con la quinta puntata. Dopo aver lasciato la Thailania, l’adventure game condotto per la settima volta consecutiva da Costantino Della Gherardesca, approda in Cina dove le registrazioni sono avvenute prima dell’emergenza coronavirus. Pechino Express torna a visitare i luoghi della Cina dopo sette anni, ma lo farà in modo totalmente diverso rispetto alla volta scorsa. I luoghi della Cina scelti per l’ottava edizione di Pechino Express non sono quelli turistici, ma quelli incontaminati, lontani dall’industria e dal progresso moderno. Dopo l’eliminazione degli Inseparabili, le coppie che sono riuscite a raggiungere la Cina e che questa sera parteciperanno alla quinta tappa di Pechino Express 2020, sono: i Sopravissuti formata da Vera Gemma e Gennaro Lillio, le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) ed i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).

PECHINO EXPRESS 2020: PRIMA TAPPA IN CINA

La quinta tappa di Pechino Express 2020 nonchè prima tappa in Cina partirà da Dali, nella provincia dello Yunnan. Le coppie si fermeranno per una sosta intermedia a Shilin Stone Forest e si concluderà Shitouzhai. I concorrenti, oltre a dover fare i conti con le difficoltà tipiche dell’adventure game ovvero trovare un passaggio e un luogo in cui trascorrere la notte senza pagare, dovranno fare i conti anche con una lingua e delle usanze completamente diverse da quelle occidentali. Le tradizioni del popolo mandarino, infatti, sono lontanissime da quelle delle coppie concorrenti che passeranno in poco tempo dall’entusiasmo allo sconforto. Anche questa sera, dunque, ci saranno momenti imperdibili e non mancheranno i litigi tra i componenti di una singola coppia. Non mancherà, naturalmente, la prova immunità che permetterà alla coppia vincitrice di godere di un grande vantaggio.

COME VEDERE IN STREAMING PECHINO EXPRESS 2020

L’avventura di Pechino Express 2020 continua anche in piena emergenza coronavirus. Raidue sta continuando a trasmettere l’adventure game che è stato registrato molto prima che l’emergenza scoppiasse. Per vedere la quinta tappa dell’ottava edizione di Pechino Express 2020, dunque, potete sintonizzarvi su Raidue a partire dalle 21.20 oppure sintonizzarvi su Raiplay, alla stessa ora, per seguire la diretta streaming. Se non avere un computer a vostra disposizione, potete anche scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.



