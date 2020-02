Le Collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni/ Tensione fra le ragazze (Pechino Express)

La coppia de “Le Collegiali”, composta da Nicole Rossi e Jennifer Poni, nella seconda puntata di “Pechino Express” ha incontrato più di una difficoltà sul proprio cammino, arrivando persino a sfiorare l’eliminazione dal programma: soltanto la clemenza dei “Gladiatori” (Max Giusti e Marco Mazzocchi) le ha salvate da un ritorno anticipato a casa. I fatti: erano ben 486 i chilometri da percorrere, risalendo fino a Prachuap, dove si è tenuta la prova immunità. La puntata si è aperta con una sfida: recarsi al Morning Market per trovare 8 cartelli riportanti altrettanti divieti e scoprire quali fossero quelli veri (3) e quelli falsi (5). Le due collegiali si dicono stanche sin da subito, ma dopo qualche tentennamento trovano i segnali e cercano di interpretarli. Successivamente, la fortuna le assiste: trovano un passaggio in auto e si portano in testa al gruppo insieme ai “Wedding Planner” (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi). Nel frattempo, stringono amicizia con la famiglia che le ospita a bordo del proprio veicolo e, dopo essersi fermate per acquistare le banane da consegnare a Costantino, devono salutare la famiglia thailandese che le ha accompagnate fin lì. Lacrime da entrambe le parti e tanta, tantissima commozione, con una promessa da parte di Nicole: “Ci rivedremo di nuovo, forse in un’altra vita”.

LE COLLEGIALI NICOLE ROSSI E JENNIFER PONI: LITE ED ELIMINAZIONE SFIORATA

Dopo essersi congedate dalla famiglia thailandese, le Collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni giungono al tempio e, dopo gli ostacoli, le scimmie affamate e i loro escrementi, si classificano al quinto posto quinte. Nel mentre, trovano un ostello in cui dormire. Alla tappa successiva riescono a trovare un passaggio con le Top (Ema Kovac e Dayane Mello), proprio come nella puntata d’esordio. Quando si tratta però di desquamare i pesci, le ragazze vanno in difficoltà e cominciano a litigare tra loro. È tempo di trovare un nuovo passaggio e, inaspettatamente, salgono sullo stesso veicolo che trasporta gli “Inseparabili” (Valerio e Fabrizio Salvatori). Poi, però, un nuovo litigio tra Nicole e Jennifer, scoppiato in seguito alla difficoltà a orientarsi geograficamente, le fa precipitare in classifica e, come detto, soltanto la clemenza dei Gladiatori ha impedito loro di uscire dal programma. Le ragazze hanno detto che stanno lavorando sulla loro capacità a mantenere un equilibrio, in modo che il loro percorso migliori nelle puntate successive.

