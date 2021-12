Le comiche/ Su Rete 4 il film con Renato Pozzetto e Paolo Villaggio

Le comiche è un film comico del 1990 che andrà in onda alle 21,20 su Rete 4 di oggi 31 dicembre. La pellicola è il primo di una trilogia, infatti, ad esso sono seguiti Le Comiche 2 e le Nuove Comiche dove i protagonisti sono sempre Renato Pozzetto e Paolo Villaggio. Il regista del film è Neri Parenti, gli interpreti sono: Renato Pozzetto, Paolo Villaggio, Enzo Cannavale, Fabio Traversa, Sal Borgese, Tiziana Pini, Gian e Alessandra Casella. Il regista, vanta un lungo sodalizio con Paolo Villaggio che ha diretto in molti film di Fantozzi e in Scuola di Ladri, Sogni mostruosamente proibiti, Pappa e Ciccia, Fracchia la belva umana, Fracchia contro Dracula e I Pompieri.

Le Comiche, la trama del film: due comici in fuga

Il racconto del film Le Comiche a tratti surreale, narra le vicende di due comici in fuga da una locomotiva che escono dallo schermo del cinema ritrovandosi immischiati, loro malgrado, in una serie di avventure quotidiane. In un primo episodio si ritrovano ad essere restauratori in una Chiesa dove si sta celebrando un matrimonio provocando scompiglio tra gli sposi, gli invitati e il rito stesso. In seguito vengono assunti da un benzinaio e danno prova di non essere affidabili perché distruggono l’intera stazione di servizio. Nel terzo episodio si ritrovano in un albergo sulle Alpi, dove vengono assunti come piazzisti di una macchina schiumogena lava pavimenti. Anche in questa occasione provocano una serie di guai, infatti, a tal proposito, sono obbligati dal padroni a svolgere la funzione di sguatteri per ripagare i danni. Non ancora soddisfatti di quanto hanno provocato, i due, si ritrovano a rivestire il ruolo di agenti di pompe funebri e anche in questa occasione provocano una serie di incidenti. Infine, provocano una serie di imprevisti su una spiaggia colma di vacanzieri e diventano anche i sosia di due esponenti della mafia sicula che li hanno destinati ad essere ammazzati al loro posto. Le rocambolesche avventure dei due comici terminano solo con il rientro nello schermo del cinema, nel mentre la gente si allontana perché lo spettacolo è volto al termine.

