West Coast Meeting 2024 Finale Ligure: programma 28-29 giugno/ Diretta streaming: Prades, Bardazzi e Tosoni

PROSEGUE IL WEST COAST MEETING 2024 A FINALE LIGURE: IL PROGRAMMA DI OGGI TRA “IMPOSSIBILE” E “FUTURO DELL’AMERICA”

Dopo il successo delle prime tre giornate ai Chiostri di Santa Caterina a Finale Ligure (Savona) prosegue oggi e domani il ricco programma del West Coast Meeting 2024, la kermesse che “anticipa” il Meeting di Rimini e che presenta incontri, eventi, concerti e mostre. Il tutto con la possibilità sempre di seguire ogni momento con diretta streaming e collegamenti online tramite “IlSussidiario.net” e i canali social del Centro Culturale “Cara Beltà”.

Partendo sempre dallo spunto stimolante del titolo di questa edizione 2024 – “Siate realisti, domandate l’impossibile” – nella giornata di oggi venerdì 28 giugno 2024 si parte con l’incontro delle ore 18.30 proprio sul tema centrale fissato per questo West Coast Meeting: saranno il sacerdote e insegnante Don Simone Riva assieme al teologo e rettore dell’Università San Damaso di Madrid, Don Javier Prades, a dialogare – partendo dal “Caligola” di Camus – sul “realismo” e sulla domanda di “impossibile” che attraversa l’attualità politica, sociale, culturale e religiosa contemporanea. A seguire, alle ore 21, l’incontro dal titolo “Rapsodia americana: dove l’America?” condotto dal giornalista e scrittore Marco Bardazzi: si partirà certamente dall’attualità politica del dibattito Biden-Trump della notte appena passata (con gli inevitabili commenti sulla possibilità per i Dem di cambiare in corsa il candidato viste le palesi fatiche mostrate dal Presidente durante “the debate”) per allargare l’orizzonte sul futuro del rapporto tra America, Occidente e mondo globale.

IL PROGRAMMA DI SABATO AL WEST COAST MEETING FINALE LIGURE 2024 TRA LIVATINO E VILLAGGIO: COME SEGUIRE TUTTO IN DIRETTA VIDEO STREAMING ONLINE

In vista del gran finale del West Coast Meeting 2024 previsto per domenica, il programma resta fitto e dettagliato anche per la giornata di sabato 29 giugno 2024: si apre alle ore 18.30 con il film “Come è umano lui”, dedicato alla vita di Paolo Villaggio. Segue l’incontro con Cristina Bolla, Presidente GLFC (Genova Liguria Film Commission), il produttore di “Ocrean Productions” Sergio Giussani e l’attore protagonista Enzo Paci che interpreta il grande artista genovese.

Alle ore 21 è invece previsto nel programma del West Coast Meeting Finale Ligure 2024 l’incontro sulla mostra “Sub tutela Dei. Rosario Livatino, il giudice ragazzino” per provare ad approfondire una delle figure più importanti della società italiana degli ultimi decenni: presenti l’avvocato e curatore della mostra presentata al Meeting di Rimini 2022, Paolo Tosoni; con lui anche l’avvocato Ugo Frescherelli e il magistrato Simone Luerti. A chiudere il programma di sabato ci pensa il concerto dalle ore 22.15 della “John Stanson Band”, con voci dall’America di ieri e di oggi.

Per non perdersi neanche un momento del West Coast Meeting 2024, se non siete in presenza a Finale Ligure, è sempre possibile collegarsi con la diretta video streaming sul canale Facebook de “IlSussidiario.net” oltre a quella del Centro Culturale “Cara Beltà”: in alternativa, qui il collegamento con il canale YouTube del West Coast Meeting 2024-Cara Beltà.

