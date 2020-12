Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi/ Sfortunate in amore tra Giorgio De Stefano e Gollini

Le Donatella tornano in tv. Dopo un anno difficile e felice, allo stesso tempo, le bella gemelle della televisione italiana, sono pronte a scendere in pista per una causa importante e, soprattutto, per regalare un paio di ore spensierate alle famiglie italiane. A rimetterle davanti ad una telecamera ci ha pensato l’amico Paolo Ruffini che questa sera terrà le redini dello speciale spettacolo “UP&Down – Un Natale Normale” insieme ai talentuosi attori con la sindrome di Down in scena con lui da diversi anni. La bellezza della diversità e quello che questo significa saranno al centro dello show a cui prenderanno parte Le Donatella molto probabilmente nella loro versione di cantanti e ballerine, le stesse che le ha lanciate nel panorama italiano. Ma che cosa hanno fatto ultimamente le due sorelle Giulia e Silvia Provvedi? Per un po’ le due, per forza di cose, hanno messo da parte la loro carriera, per dedicarsi un po’ alla vita privata che continua a regalare loro alcuni colpi bassi.

Le Donatella non hanno fortuna in amore? Da Giorgio De Stefano a Gollini…

Silvia Provvedi ha accolto felice la nascita della sua bambina ma ha dovuto fare a meno del suo compagno nonché padre della sua primogenita, Giorgio De Stefano, finito in arresto la scorsa estate in seguito ad una retata della Polizia. I due non hanno avuto modo di stare insieme alla piccola Nicole come una vera famiglia ma proprio nei mesi scorsi lui ha scritto dal carcere alla sua compagna in occasione del loro anniversario citando Arisa: “Meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio con dentro il nostro nome.. Stringiti forte a me così non ho paura mai. Grazie di esistere, buon anniversario vita mia”. Dall’altra parte, invece, abbiamo Giulia Provvedi che ha chiuso il suo rapporto con il calciatore Pierluigi Gollini. Non è la prima volta che i due si dicono addio ma questa volta sembra che tutto sia definitivo. Lei stessa ha spiegato le cause della rottura: “Con lui siamo rimasti in buoni rapporti. Ho pensato potesse essere “lui” il mio lui, ma non è andata. Le situazioni non vanno forzate quando si rompe qualcosa. Spero e da romanticona credo nel futuro”.



