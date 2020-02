Le figlie d’arte, Asia Argento e Vera Gemma/ Conosceranno ostacoli? (Pechino Express)

Asia Argento e Vera Gemma sono Le figlie d’arte, una delle coppie in gara nella nuova edizione di Pechino Express. Asia è la figlia del noto regista Dario Argento e di recente ha creato scalpore per le parole contro il movimento #MeToo. All’età di 44 anni, l’attrice ha due figli: Anna Lou (avuta dalla relazione con Morgan) e Nicola Giovanni (figlio dell’ex coniuge Michele Civetta). Con lei parteciperà all’adventure game di Rai Due anche Vera, figlia del celebre attore cinematografico Giuliano Gemma. Vera compirà 50 anni nel prossimo mese di luglio: ha vissuto gran parte della sua infanzia a Trastevere, dove ha stretto un profondo rapporto con il padre. Sia Asia che Vera hanno alcune cose in comune. Prima di tutto, Vera è la migliore amica di Asia, come ha raccontato la donna in una recente intervista rilasciata al Fatto Quotidiano. Inoltre, Vera ha svelato di essere stata testimone delle avances che Weinstein ha fatto ad Asia durante il Festival di Toronto, con le due barricate dentro la camera di un hotel terrorizzate.

Le figlie d’arte, Asia Argento e Vera Gemma Pechino Express: una vita senza limiti

Andiamo a conoscere ancora meglio Le figlie d’arte di Pechino Express. Come Asia Argento, anche Vera Gemma ha ammesso di aver vissuto i suoi primi 50 anni senza porsi alcun limite. Nel frattempo, Asia Argento è intervenuta negli ultimi giorni nella polemica innescata da Loredana Bertè dopo l’annuncio al Festival di Sanremo di un concerto contro il femminicidio il prossimo mese di settembre (Una, Nessuna, Centomila), a cui Loredana non è stata invitata nonostante l’idea avuta quattro anni prima insieme alle stesse cantanti salite sul palcoscenico di Sanremo per annunciare l’evento (tra le altre c’erano Elisa, Emma e Laura Pausini). Asia ha difeso Loredana Bertè, sottolineando come lei fosse inimitabile e le altre soltanto dei prodotti di serie. Le esperienze di vita passate portano a credere che Le figlie d’arte possano essere una delle coppie protagoniste nella nuova edizione di Pechino Express. Asia e Vera sono molto complici, oltre a essere contraddistinte da uno spirito battagliero: figurano tra le candidate ideali per arrivare fino in fondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA