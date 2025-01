Tornerà in onda con il suo primissimo appuntamento del 2025 la trasmissione – ideata da Davide Parenti e diretta sempre da Antonio Monti – Le Iene che nella prima serata di Italia 1 ci porterà alla scoperta di alcuni dei più importante casi di cronaca dell’ultimo periodo con ricostruzioni, reportage e servizi che ci porteranno direttamente dentro alle notizie: ancora una volta oggi – domenica 12 gennaio 2025 – troveremo al timone della trasmissione Le Iene l’apprezzatissima Veronica Gentili, affiancata da Max Angioni e da numerosi altri ospiti che non sono stati ancora anticipati.

Prima di arrivare alle anticipazioni che sappiamo sui servizi serali del programma Le Iene, vale la pena partire dal sottolineare che la diretta si potrà seguire a partire delle ore 21:50 su Italia 1, mentre al contempo – per chi fosse fuori casa o impossibilitato ad accedere ad un televisore – si potrà anche guardare in streaming grazie alla piattaforma Mediaset Infinity (raggiungibile cliccando su queste parole) o al sito leiene.it; fermo restando che in entrambi i casi la diretta si potrà anche recuperare in un secondo momento grazie alla video replica che verrà pubblicato sugli stessi siti.

Tutte le anticipazioni sulla diretta di oggi di Le Iene: dal caso Ramy Elgaml, al reportage sulla guerra in Libano

Entrando ora nel merito dei servizi che potremo guardare questa sera durante la diretta del programma Le Iene, dopo aver svelato l’esistenza di alcuni testimoni ai quali sarebbe stato intimato di cancellare i video registrati quella sera, l’inviato Giulio Golia tornerà ad occuparsi del caso di Ramy Elgaml: con documenti e immagini esclusive – infatti – si cercherà di far luce su quanto accaduto al 19enne egiziano durante quell’inseguimento con i Carabinieri nella notte a Milano rivelando alcuni dettagli rimasti fino ad ora inediti.

Dopo Golia, la diretta del programma Le Iene passerà poi la parola a Gaston Zama che ha avuto modo di intrattenere una lunga ed intima intervista di due giorni con l’alpinista Paolo Cognetti che nella sua baita di Estoul – in Valle d’Aosta – ha raccontato per la prima volta del TSO subito lo scorso anno e della diagnosi di disturbo bipolare che gli è stata fatta dai medici; rivelando anche alcuni dei suoi piani per il futuro e parlando di amore, amicizia e carriera.

Infine – fermo restando che saranno tantissimi i servizi non anticipati che ci terranno compagnia durante la diretta serale di Le Iene -, a Luigi Pelazza spetterà il compito di accompagnarci in un lungo reportage esclusivo dal Libano nel quale ci racconterà la difficile guerra che ha mietuto migliaia di vittime civili e militari arrivando fino all’attuale (forse illusorio) momento di tregua con tutti gli strascichi che il conflitto ha lasciato nella già complicata situazione civile libanese.