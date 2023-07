Le Iene Inside: il caso Emme Team/ Diretta tv e video streaming: chi c’è dietro gruppo investigativo?

Il caso Emme Team a Le Iene. La nuova puntata di Inside, in programma oggi 31 luglio 2023 alle ore 21:15 su Italia 1, si occupa del sedicente gruppo investigativo Usa che sostiene di aver risolto diversi casi di cronaca nera. Dall’omicidio Marco Vannini al suicidio di Tiziana Cantone, passando per i casi Mario Biondo, Gianmarco Pozzi e David Rossi. Sono tutti casi di cui si è occupata Emme Team, un gruppo di avvocati, investigatori ed esperti informatici che si sono eretti anche ad eroi del web, in quanto hanno sostenuto di aver inventato un metodo rivoluzionario per aiutare le vittime di revenge porn, fermando la distribuzione illecita di materiale online e non solo, partendo dal discusso caso di Tiziana Cantone.

Morte David Rossi, indagini e commissioni d'inchiesta/ "Gravi anomalie" e domande senza risposta

Emme Team dichiarava di voler andare oltre, riducendo in maniera drastica la pirateria online e risolvendo tanti casi di cronaca nera, grazie a documenti sconvolgenti e testimonianze inedite di cui erano in possesso. Ma la realtà è ben diversa. Infatti, Roberta Rei e Francesco Priano mostreranno a Le Iene Inside che non è affatto così e che il vero mistero in realtà è chi ci sia dietro questo gruppo.

Le Iene Inside: la morte di David Rossi/ Diretta tv e video streaming: suicidio o omicidio? Mistero irrisolto

LE IENE, LE INCHIESTE GIORNALISTICHE SU EMME TEAM

Emme Team è stata oggetto di molte inchieste giornalistiche che non hanno risolto del tutto alcuni dubbi dietro questo celebre gruppo investigativo. Nel corso degli anni, si è occupata principalmente di questioni riguardanti il diritto d’autore nel mondo del web, specializzandosi in questo settore. Le indagini svolte sono, infatti, volte al supporto del diritto d’autore e di immagine, ma poi si sono spesso intrecciate alla cronaca nera. Quindi, la Emma Team fornisce assistenza, anche legale, a chi ha bisogno di tutelare le sue opere e la sua immagine nel web, combattendo pirateria e diffamazione.

Veronica Gentili nuova conduttrice de Le Iene/ Dopo l'addio di Belen Rodriguez arriva l'annuncio ufficiale

Obiettivi apprezzabili, che hanno portato Emme Team ad acquisire una notevole popolarità internazionale, anche tramite alcuni casi di forte risonanza mediatica. Le Iene ha portato avanti diversi approfondimenti sul ruolo investigativo della Emme Team e sull’effettivo aiuto fornito dalla società, mettendola quindi in discussione e arrivando anche a indagare sull’identità dei veri esponenti di questa organizzazione, che dal canto suo rigetta tutte le accuse, difendendo la sua professionalità e iniziando una battaglia con il programma di Italia 1.

COME VEDERE “LE IENE PRESENTANO INSIDE: IL CASO EMME TEAM” IN DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

Le Iene si occupano di un caso molto particolare, perché non riguarda una vicenda di cronaca nera, ma di un gruppo che in teoria avrebbe dovuto rappresentare uno strumento di aiuto per risolverle. “Le Iene presentano Inside: il caso Emme Team” va in onda oggi, lunedì 31 luglio 2023, alle ore 21:15 su Italia 1. Potrete seguire lo speciale in diretta tv sintonizzandovi al canale attraverso la vostra tv, ma è disponibile anche la diretta video streaming. Con Mediaset Infinity, infatti, si può seguire la trasmissione da smartphone, pc o tablet. È sufficiente collegarsi al sito (cliccando qui), ma potete anche usufruire dell’app Mediaset Infinity, che dà la possibilità di recuperare puntata, oltre che servizi precedenti e le repliche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA