Chi sono Mariabice Marzani e Bruno Balti, i genitori di Bianca Balti

Protagonista di un servizio odierno della trasmissione di Italia 1 Le Iene, la supermodella Bianca Balti nelle sue 48 ore trascorse con Nicolò De Devitiis tra i tanti argomenti di cui parlerà affronterà anche il tema del suo attuale rapporto con i suoi genitori Mariabice Marzani e Bruno Balti che nel corso degli anni l’hanno sempre accompagnata – fermo restando un necessario pugno duro affinché completasse quanto meno gli studi obbligatori – nel suo lungo viaggio verso la realizzazione di sogni, desideri ed ambizioni; il tutto senza abbandonarla neppure nel momento di più estremo bisogno, ovvero davanti alla difficile diagnosi per il tumore ovarico al terzo stadio contro il quale sta ancora combattendo.

Senza divagare, qui ci soffermeremo solamente sui genitori di Bianca Balti, partendo dal sottolineare che – a differenza della figlia – hanno sempre preferito vivere le loro vita ben lontani dai riflettori della cronaca rosa e dal mondo dello spettacolo: di fatto sulla vita privata di Mariabice e Bruno non sappiano praticamente nulla, salvo per il fatto che nel 1984 hanno dato i natali alla supermodella preceduta – due anni prima – da Alessandro e seguita – l’anno successivo – da Carlo Alberto che sono i suoi unici due fratelli.

Com’è oggi il rapporto tra Bianca Balti e i suoi genitori: “Sono il senso della mia vita”

Oltre a questo, qualche informazione aggiuntiva sui genitori di Bianca Balti ce l’ha data lei stessa nel corso degli anni raccontando – per esempio – della sua fase ribelle nella prima adolescenza che l’ha portata a diventare una vera e propria squatter (ovvero gli occupanti di terreni ed edifici) poco prima di dedicarsi a tempo pieno alla sua carriera da supermodella iniziata tra le file di Dolce e Gabbana: un periodo in cui Mariabice Marzani e Bruno Balti sono diventati una sorta di ‘nemici’ per la modella che nel corso di parecchie interviste non si è mai risparmiata dal criticarli ed attaccarli.

Alle Iene – invece – Bianca Balti ci parlerà anche della ritrovata unione con mamma e papà, parlando di “un rapporto giusto” e ricordando (con rammarico) le tante volte in cui “ho parlato male di loro in pubblico” per poi confessare a De Devitiis che “non ho mai detto abbastanza (..) quanto li amo” sostenendo fermamente che “il senso della vita (..) è quando hai l’amore dei tuoi cari”.