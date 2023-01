Le indagini di Lolita Lobosco 2, anticipazioni 4a puntata/ É finita con Danilo?

Le indagini di Lolita Lobosco 2: le anticipazioni TV della 4a puntata del 29 gennaio 2023

Prosegue la trama de Le indagini di Lolita Lobosco 2 con la quarta puntata, le cui anticipazioni TV preannunciano l’episodio Gli occhi di Luca, che é ricco di colpi di scena. Lo stesso, la cui messa in onda é prevista nella prima serata del 29 gennaio 2023 su RaiUno, vede la vicequestore di Bari dividersi tra problemi di vita privata concernenti l’amore e le indagini condotte sul posto di lavoro per la risoluzione dei casi di cronaca. Con Danilo sembra registrarsi il preludio di una rottura definitiva in amore, dal momento che lui darebbe priorità alla nuova opportunità sul lavoro di giornalista colta al volo in Svezia, che lo tiene distante da lei che resta a Bari. In città, fa intanto rientro l’ex storico di Lolita Lobosco interpretata da Luisa Ranieri, Angelo. Le indagini di Lolita Lobosco 2 potrebbero vedere la vicequestore scoprirsi divisa tra i due fuochi in amore, mentre la carriera la conduce all’investigazione su nuovi casi.

Domenico, giovane che lei ha supportato alla prima stagione della fiction, viene arrestato per un furto. E ancora una la vicequestore de Le indagini di Lolita Lobosco 2 intende aiutare il ragazzo. Come?

Si riaffaccia Angelo nella vita di Lolita Lobosco 2

Lolita Lobosco chiede all’ex Angelo, che si occupa della gestione di un cantiere navale, di mobilitarsi per trovare un’occupazione per il ragazzo. Nel frattempo un prete finisce vittima di quello che si direbbe un assassinio compiuto in un gesto efferato per mano criminale, mentre il religioso si sarebbe trovato sull’altare in chiesa.

L’unica ad avere fortuna in campo sentimentale sembra essere Nunzia con il suo Trifone. Per Lolita c’è la figura complessa di Angelo a complicare la vita sentimentale, unitamente ad un’accesa discussione aperta con Danilo, ormai distante da lei anche per amore del lavoro di giornalista.

