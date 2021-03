Le indagini di Lolita Lobosco/ Il suo fascino è magnetico: colpo di scena con Danilo!

Le indagini di Lolita Lobosco si incagliano nell’intricato omicidio della musicista Bianca Empoli. L’affascinante personaggio interpretato da Luisa Ranieri, come sempre, si affida al suo istinto e alle sue intuizioni per arrivare alla risoluzione del caso. Anche quando tutto sembra vicino ad una comoda verità, la nostra Lolita non si accontenta. Approfondisce minuziosamente ogni dettaglio, si fida di se stessa e arriva a scoprire che le ipotesi più ovvie sono quelle da scartare prima di qualsiasi altra. Così dopo aver interrogato il marito di Bianca, Vito, e il losco proprietario di un centro messaggi, forse il suo amante, Lolita capisce giustamente che deve guardare altrove. Nel frattempo la donna porta avanti la conoscenza con il giovane giornalista Danilo, tra alti e bassi, e momenti di pura passione.

Le indagini di Lolita Lobosco, l’amore e l’odio con la sua città, il rapporto con gli altri personaggi

Lolita Lobosco ama e odia la sua Bari. Si immerge totalmente nelle sue indagini pur di non far riemergere i ricordi di infanzia. Le ferite di un passato burrascoso sono ancora aperte, i dubbi e i misteri sulla morte di suo padre la attanagliano ancora oggi, a tanti anni dalla sua scomparsa. Lolita Lobosco è schiva e cinica all’apparenza, in realtà nasconde un lato molto sensibile ed una grande generosità. Come quella che prova nei confronti della sua famiglia, che nella seconda puntata finisce nei guai per aver commesso alcune irregolarità nell’attività di b&b. C’è poi il rapporto focoso con il giornalista Danilo, che sembra sempre più innamorato di lei. Lolita vorrebbe aprirsi nei suoi confronti, ma teme le insidie legate alla differenza d’età. Nella prossima puntata (la terza), stando alle anticipazioni del 7 marzo, il rapporto tra i due subirà una brusca frenata. Dopo aver condiviso una notte di passione con Danilo, Lolita comincia a nutrire dei dubbi sulla lealtà del giovane reporter. Si tratterà di un semplice malinteso oppure dell’ennesima intuizione veritiera della nostra protagonista? Per scoprirlo non resta che attendere la terza puntata, in programma domenica prossima, 7 marzo, sempre su Raiuno alle 21.25 circa.



