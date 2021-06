Le pagelle Germania Ungheria/ I voti della partita, Euro 2020 (primo tempo)

LE PAGELLE DI GERMANIA UNGHERIA NEL PRIMO TEMPO

Nel primo tempo di Germania Ungheria è arrivato un risultato a sorpresa, alla Puskas Arena Szalai trova il gol del vantaggio all’11’ del primo tempo, grande inserimento di testa su cross di Sallai sorprendendo la difesa tedesca. La Germania sarebbe eliminata con questo risultato e prova a reagire, pericolosissimo Hummels che al 21′ timbra la traversa con un colpo di testa, poi Gulacsi dice no a Ginter. Da segnalare comunque che nel finale della prima frazione di gioco i magiari sono riusciti a farsi vedere di nuovo in proiezione offensiva, i tedeschi sentono la tensione e sono costretti ad andare al riposo sotto di un gol tra le mura amiche dell’Allianz Arena, sferzata da un vero e proprio nubifragio.

LE PAGELLE DI GERMANIA UNGHERIA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO GERMANIA 5,5 – Il gol di Szalai sorprende la formazione tedesca che prova a reagire sui nervi ma riesce solo a colpire una traversa con Hummels. Serve maggiore organizzazione offensiva e soprattutto un maggiore contributo di un attacco fin qui troppo compassato.

MIGLIORE GERMANIA: KIMMICH 6,5 – Il suo dinamismo non viene mai a mancare neppure in partite difficili come queste, prova a sostenere una linea d’attacco abulica con la forza delle sue idee.

PEGGIORE GERMANIA: SANE’ 5,5 – L’Ungheria è ben chiusa e il gol a freddo avversario ha tolto tutti gli spazi in avanti, ma lui fa davvero ben poco per mettersi in evidenza.

VOTO UNGHERIA 7 – Inizio da sogno, serviva un gol subito per minare le certezze tedesche e la prodezza di Szalai ha regalato grande fiducia. E nel finale la squadra ha avuto la personalità per riproiettarsi in avanti.

MIGLIORE UNGHERIA: SZALAI 7 – Il suo colpo di testa fa saltare il banco dopo pochi minuti all’Allianz Arena, ora bisognerà resistere ma lui gioca da vero riferimento sul fronte offensivo.

PEGGIORE UNGHERIA: BOTKA 6 – Un’ammonizione e un po’ di affanno per il difensore magiaro, ma la gagliarda prestazione del primo tempo non vede insufficienze nel gruppo allenato da Rossi.

