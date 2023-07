DIRETTA GENOA MONACO/ Video streaming tv: qualche parola sui monegaschi (29 luglio 2023)

DIRETTA GENOA MONACO: FOCUS SUI MONEGASCHI

Cresce sempre più la curiosità attorno alla diretta di Genoa Monaco, la sfida potrebbe quasi essere definita un derby, considerati i legami storici fra la città di Genova e il vicino Principato di Monaco, ma naturalmente a livello calcistico sarà uno stuzzicante confronto internazionale contro una avversaria di eccellente valore e tradizione.

Dopo due terzi posti consecutivi nel 2020-2021 e nel 2021-2022, il Monaco nella scorsa edizione 2022-2023 della Ligue 1 francese ha fatto un piccolo passo indietro, chiudendo comunque alla sesta posizione in classifica grazie a un bottino di 65 punti, che sono stati frutto di diciannove vittorie, otto pareggi e undici sconfitte, anche se purtroppo questo piazzamento non è bastato per qualificarsi alle Coppe europee dal momento che un posto è andato al Tolosa, tredicesimo ma vincitore della Coppa di Francia. Per il Genoa sarà comunque un test davvero molto significativo, contro una rivale che ha confidenza con il calcio internazionale e sicuramente anche molta qualità nella propria rosa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GENOA MONACO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Genoa Monaco sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match amichevole sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN. Per i non abbonati, informazioni in diretta su Genoa Monaco arriveranno sicuramente tramite il sito Internet e i profili social ufficiali della società rossoblu.

TEST IMPORTANTE PER GILARDINO!

Genoa Monaco in diretta sabato 29 luglio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova sarà una sfida amichevole. L’entusiasmo è alle stelle nella casa del Genoa. Il club rossoblu ha fatto centro con l’acquisto di Retegui ed è pronto ad essere accolti calorosamente dalla propria tifoseria. L’arrivo del talentuoso giocatore italo-argentino e il prossimo ritorno in Serie A stanno suscitando grande eccitazione nell’ambiente, come dimostrato anche dai dati della prevendita per l’amichevole contro la formazione del Monaco, guidata dal nuovo tecnico, ex Eintracht, Adi Hutter.

Questo incontro segue la partita contro il Venezia, persa 4-1, ma i tifosi liguri hanno dimostrato di essere pienamente al fianco della squadra nonostante il risultato. Con quasi 9.000 tagliandi venduti, l’amichevole contro il Monaco si preannuncia come una delle partite più impegnative per Badelj e i suoi compagni. Retegui, il nuovo acquisto, potrebbe avere l’opportunità di scendere in campo per alcuni minuti in quello che diventerà il suo nuovo stadio, permettendogli di farsi conoscere dalla tifoseria. Dopo l’incontro con il Monaco, il Genoa affronterà un altro test contro la Cremonese, come preparazione al debutto ufficiale contro il Modena nella Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA MONACO

Le probabili formazioni della diretta Genoa Monaco, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per il Genoa, Alberto Gilardino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Martinez; Bani, Vogliacco, Biraschi; Sabelli, Badelj, Frendrup, Jagiello, Martin; Coda, Gudmundsson. Risponderà il Monaco allenato da Adolf Hutter con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Majecki, Matsima, Okou, Maripan, Jakobs, Lemarechal, Fofana, Vanderson, Minamino, Ben Yedder, Volland.

GENOA MONACO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Monaco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Monaco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.95.

