Le pagelle Italia Spagna/ Voti della partita: Torres fa 2 gol! (Nations League)

LE PAGELLE DI ITALIA SPAGNA: PRIMO TEMPO DA INCUBO PER GLI AZZURRI, BONUCCI “ROSSO”

Nel primo tempo di Italia Spagna, semifinale di Nations League, le pagelle condannano gli azzurri sotto già di 2 gol che hanno commesso errori grossolani sia in fase difensiva che in attacco. Deludenti Donnarumma, Insigne e Bonucci che si è fatto espellere lasciando gli azzurri in dieci e sotto di 2 reti in vista del secondo tempo. Gli iberici sono passati in vantaggio al 17′ con Ferran Torres. Il gol è nato da Oyarzabal che si è infilato a sinistra e ha crossato in mezzo, il difensore azzurro Bastoni ha mancato l’intervento e Ferran Torres ha punito Donnarumma. Due minuti dopo il portiere dell’Italia ha rischiato di commettere un errore dopo un tiro di Marcos Alonso, ma sulla linea di porta Bonucci ha tolto lo 0 a 2 dai piedi di Koke.

Due occasionissime per l’Italia nel giro di due minuti alla mezz’ora, ma che non hanno portato al gol: prima Bernardeschi lanciato da Jorginho, che si accentra e calcia col sinistro sul primo palo prendendo il palo; l’altra occasione clamorosa di Insigne con un cross basso da sinistra, l’attaccante praticamente solo in area contro il portiere calcia, aprendo troppo il piatto e manda il pallone fuori. Al 41′ rosso per Bonucci espulso per doppia ammonizione per un fallo di mano. Si fa dura per l’Italia, che subito dopo ha preso lo 0 a 2 ancora con una rete di Ferran Torres con un cross da sinistra e il numero 11 spagnolo l’ha messa in rete di testa.

LE PAGELLE DI ITALIA SPAGNA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO ITALIA 5 – Azzurri che erano partiti bene con un’occasione per Chiesa, ma poi hanno preso il gol e nonostante la reazione con due occasioni clamorose sono rimasti in dieci per l’espulsione di Bonucci e subito dopo hanno preso uno 0 a 2 che fa pensare a un secondo tempo veramente difficile.

MIGLIORE ITALIA: BERNARDESCHI 6,5 – Sfortunato l’esterno juventino perché ha preso il palo con un tiro sul primo palo che avrebbe permesso all’Italia di pareggiare il match e di indirizzarlo in altro modo.

PEGGIORE ITALIA: INSIGNE 5,5 – Al di là di Bonucci espulso e Donnarumma incerto, l’attaccante azzurro si è mangiato un gol clamoroso solo davanti al portiere che poteva portare il pareggio all’Italia, ma incredibilmente ha aperto troppo il piatto e ha calciato fuori.

VOTO SPAGNA 7 – La squadra di Luis Enrique è in vantaggio di due gol grazie alla doppietta di Ferran Torres sugli Azzurri costretti in 10 a causa dell’espulsione, al 41′ per doppio giallo, di Bonucci. La Spagna ha saputo approfittare delle chance avute, a differenza dell’Italia, e ora ha di fronte un secondo tempo in discesa.

MIGLIORE SPAGNA: FERRAN TORRES 7 – Doppietta per il numero 11 spagnolo, che ha portato prima in vantaggio la Spagna in questo primo tempo con un gol nato da Oyarzabal che si è infilato a sinistra e ha crossato in mezzo, Bastoni ha mancato l’intervento e Ferran Torres ha punito Donnarumma. Il 2 a 0 è arrivato sempre da un cross di Oyarzabal e Ferran Torres l’ha messa dentro di testa.

PEGGIORE SPAGNA: SARABIA 5,5 – Oscurato dai protagonisti del tridente spagnolo di oggi, ovvero i due attaccanti esterni Oyarzabal, autore di due assist per la doppietta di Ferran Torres. Pochi palloni toccati per lui, che in questo primo tempo si è visto poco.



