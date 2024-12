Vivere da protagonista il mondo dello sport – in questo caso del calcio – ha reso Roberto Mancini una calamita per gli appassionati in termini di curiosità che non riguardano necessariamente la sua carriera professionale. Ex calciatore, oggi tecnico di spicco; ma i figli avranno seguito le sue stesse orme? Dal matrimonio con l’ex moglie Federica Morelli – conclusosi nel 2015 – sono nati i suoi 3 figli: Filippo, Andrea e Camilla.

Il focus sui figli di Roberto Mancini parte proprio dai primi due, Filippo e Andrea: la ragione risiede nella scelta professionale dei due ragazzi che sulla scia delle gesta paterne hanno deciso entrambi di seguirne le orme. Il primo, proprio durante l’esperienza vincente del tecnico sulla panchina dell’Inter, ha militato tra gli allievi regionali dei nerazzurri. Successivamente una parentesi alla Virtus Entella e poi ha seguito il figlio di Roberto Mancini ha seguito ancora il papà nella sua esperienza inglrse, precisamente al Manchester City tra il 2011 e il 2013.

I figli di Roberto Mancini, le parole al miele di Andrea: “I valori che mi ha insegnato…”

Molto più ampia la carriera in campo di Andrea Mancini – secondo dei figli di Roberto Mancini – la cui carriera parte dalle giovanili del Monza, passa per un prestito al Bologna per la consacrazione al Manchester City proprio quando il padre era il tecnico dei Citizens. Oggi è impegnato come dirigente sportivo ed ha raccontato in passato di come la storia sportiva del papà sia stata la fonte principale della sua passione: “E’ una fonte di ispirazione da cui posso solo imparare; con lui ho un confronto continuo. Mi ha insegnato il rispetto, il lavoro e l’onestà; l’essere una persona per bene. Sono valori che mi accompagnano in tutto ciò che faccio”.