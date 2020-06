Le verità nascoste/ Video, su Rai 3 il film con Michelle Pfeiffer e Harrison Ford

Le verità nascoste va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, lunedì 22 giugno, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un film americano realizzato nel 2000 con la regia di Robert Zemeckis il soggetto scritto da Sarah Kernochan e la sceneggiatura firmata da Clark Gregg. Il montaggio è stato realizzato da Arthur Schmidt, le musiche della colonna sonora sono state firmate da Alan Silvestri mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Don Burgess. Nel cast di questa pellicola sono presenti tra gli altri Michelle Pfeiffer, Harrison Ford, Diana Scarwid, Miranda Otto, James Remar e Joe Morton.

Le verità nascoste, la trama del film

Ecco la trama de Le verità nascoste. Claire, in ragione della partenza della sua unica figlia per il college, decide di cambiare volto alla propria vita ed in particolar modo con il marito Norman vanno a vivere in una bellissima casa nel Vermont. Per lei questa è una nuova fase in cui può dedicarsi maggiormente alle sue esigenze e soprattutto godersi la vicinanza del marito. Una volta arrivata sul posto, si rende conto di quanto sia bello vivere in questa zona del mondo ed inoltre fa la conoscenza di una vicina di casa di nome Mary.

Questa si dimostra essere una persona piuttosto strana anche perché fa capire alla sua nuova amica di avere una certa remora nei confronti di Norman ed in particolar modo lo teme. Claire, inizialmente, non da peso alla cosa credendo che siano delle paranoie, ma quando la vicina di casa scompare nel nulla senza lasciare alcuna traccia, la donna inizia a pensare che ci possa essere un fondo di verità in quanto evidenziato.

Inizia a sospettare in effetti che suo marito possa avere avuto un ruolo nella sparizione della donna e tra l’altro avendo delle vere e proprie visioni crede di avere a che fare con il fantasma della vicina di casa. Tuttavia, con il passare dei giorni e con tantissime altre visioni, si rende conto che in realtà Mary è più viva che mai.

Inoltre, inizia a rendersi conto anche di come in effetti Norman abbia un ruolo importante in questa vicenda e che soprattutto Mary non sia per nulla intimorita da lui. Nelle sue visioni ci saranno anche dei frammenti che sembrano riportare ad una giovane donna di colore dai capelli biondi. In realtà, quelle non sono visioni ma soltanto frammenti della sua memoria che aveva perduto in ragione di un incidente automobilistico.

In pratica, la donna aveva scoperto suo marito Norman a letto con questa giovane studentessa che oggi sembra essere scomparsa nel nulla. Insomma, Claire dovrà fare i conti con un marito molto differente da quello che credeva e che soprattutto è estremamente pericoloso.

