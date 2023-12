Lea 3, il sequel della fiction con Anna Valle, si farà?/ Tutte le anticipazioni

Lea 3 é previsto nella programmazione Rai?

É il quesito del momento che nasce spontaneo per l’occhio pubblico, che si chiede se sia previsto il rilascio di Lea 3. Nell’attesa per l’epilogo di Lea 2, tra gli spettatori ormai fedeli della fiction di casa Rai c’é chi si auspica la produzione futura di un sequel per l’edizione Lea 3. Insomma, l’occhio pubblico, come emerge nel sentiment dominante nel web, spera in un prosieguo delle avventure dell’infermiera di Ferrara alle prese con vita professionale e privata.

Ma per sapere se Lea 3, terza stagione della fiction di Raiuno con Anna Valle e Giorgio Pasotti, sia in cantiere tra i futuri progetti Rai, si dovrà almeno per il momento pazientare.

Volendo comunque rispondere al quesito del momento, di chi si chiede se Lea 3 possa venire alla luce, a prima firma Il sussidiario.net si direbbe difficile, ad oggi, poter confermare o sconfessare in toto l’ipotesi del sequel di Lea 3, anche in un sottotitolo differente rispetto alle prime due stagioni (nella prima era “Un altro giorno”, nella seconda “I nostri figli”). Questo principalmente perché dalla azienda di trasmissione Rai non sono ancora giunte informazioni a riguardo. Ma potrebbero esservi delle risposte alle analisi relative al feedback dell’audience alla fiction con il consuntivo bilancio di epilogo di Lea 2.

Le anticipazioni dell’epilogo di Lea 2 e il possibile sequel

La seconda stagione della serie, va detto, registra un netto calo rispetto alla prima: i sei episodi finora andati in onda (per tre prime serate) su otto totali hanno avuto una media di 3 milioni di telespettatori (16,3% di share), non arrivando mai ai 4 milioni che invece erano abbondantemente toccati due anni fa. Ciò nonostante, Lea-I nostri figli è sempre stato il programma più visto della prima serata di domenica per la vittoria della Rai, nella gara degli ascolti domenicale.

Il finale di Lea 2 potrebbe chiudere in definitiva la storia della protagonista, che nelle ultime puntate giunge ad un’importante decisione in merito alla sua relazione con Arturo (Mehmet Günsür). L’uomo è ormai molto distante dalla protagonista, che tuttavia perdona la crush dandogli una seconda chance dopo aver saputo del tradimento di lui con Emma (Sara Zanier). Ma la rottura di direbbe definitiva: Lea si trasferisce, ed è ora che potrebbe arrivare il colpo di scena. Marco (Pasotti), infatti, non ha mai dimenticato l’ex moglie, nonostante abbia intrapreso negli episodi scorsi una relazione con la poliziotta Valeria Maestro (Claudia Vismara). Ecco che, allora, il matrimonio tra Michela (Rausy Giangiarè) e Pietro (Primo Reggiani), che hanno chiesto a Lea ed a Marco di fare loro da testimoni, potrebbe servire ai protagonisti principali e storici compagni di vita per capire una volta per tutte i sentimenti l’uno verso l’altra.

