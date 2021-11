Léa Kile incanta Maria De Filippi a Tu si que vales/ Video: “Sei impressionante!”

La ventiseienne francese Léa Kile lascia tutti senza parole a Tu si que vales. Quello che porta in scena è un numero di illusionismo: la concorrente infatti riesce ad eseguire molti cambi d’abito in pochi istanti. La grande novità che porta sul palco, però, è fare il numero senza l’aiuto di un telo e, quindi, tutto davanti agli occhi dei quattro giudici e del pubblico. Una novità che lascia tutti senza parole. La più sorpresa dal suo numero è Maria De Filippi che rimane letteralmente a bocca aperta di fronte ad ogni cambio d’abito. “Hai una velocità nel cambiarti davanti a noi che io all’inizio credevo che tu non ti fossi cambiata, è impressionante!”, le dice infatti la conduttrice. “Evidentemente ci sono dei trucchi ma noi giudichiamo la bravura nel farli.” fa notare Gerry Scotti. La concorrente viene premiata alla fine con 4 sì e con il 92% di gradimento del pubblico in studio. La rivedremo alle semifinali ed è sicuramente una papabile finalista di questa edizione di Tu si que Vales.

