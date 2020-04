Lea Michele è incinta/ La star di Glee in attesa del suo primo figlio

Pubblicità

Maglioni larghe, volto stanco e foto a mezzo busto, tutto questo aveva già incuriosito i fan di Lea Michele che oggi si chiedono davvero se la star di Glee sia incinta o meno in attesa di una conferma ufficiale. L’ulteriore indizio arriva da People che proprio oggi ha rilanciato il gossip sulla possibile gravidanza di quella che tutti noi abbiamo conosciuto come la mitica Rachel Barry di Glee nel lontano 2009. Questo ruolo le ha aperto la strada della notorietà in tutto il mondo al fianco di Cory Monteith quello che poi sarebbe diventato il suo fidanzato e primo, grande, amore, morto poi nel 2013 per overdose di alcol e droga in quel di Vancouver. Da allora l’attrice ha dovuto rimettere insieme i cocci della sua vita fino a quando sulla sua strada non è arrivato l’imprenditore Zandy Reich.

LEA MICHELE INCINTA DEL SUO PRIMO FIGLIO

Proprio lui ha avuto modo di conquistare il cuore di Lea Michele ormai circa tre anni fa per poi chiederla in sposa qualche mese dopo e portarla all’altare l’anno scorso. Proprio qualche giorno fa i due hanno festeggiato il loro primo anniversario ma potrebbero aver festeggiato anche altro, almeno secondo quanto riporta la misteriosa fonte che a People ha rivelato della gravidanza dell’attrice e di quanto sia lei che il marito siano felici di questo perché desideravano tanto diventare genitori. Lea Michele è già finita in tendenza su Twitter perché in molti stanno festeggiando la lieta novella ma, soprattutto, sognano un figlio maschio che possa portare il nome di Cory o magari di Finn, il nome del suo personaggio in Glee. Sarebbe chiedere troppo a Zandy?



