Lea Michele, omaggio straziante a Naya Rivera e Cory Monteith/ La star di Glee…

Omaggio straziante di Lea Michele a Naya Rivera e Cory Monteith, uniti da un destino crudele. Il 13 luglio di sette anni fa, infatti, moriva Cory Monteith a causa di un mix di droga e alcol mentre il 13 luglio 2020 è stato ritrovato il corpo di Naya Rivera, scomparsa nel Lago Piru. Un ritrovamento che ha confermato la morte dell’attrice come si temeva dal giorno della sua scomparsa. Dopo il ritrovamento del corpo di Naya Rivera, Lea Michele che, nelle scorse ore è stata costretta a cancellarsi da Twitter, ha voluto ricordare la collega e l’ex fidanzato su Instagram. Lea Michele che oggi è sposata con Zandy Reich e aspetta un bambino ha così pubblicato tra le storie di Instagram una foto in bianco e nero della Rivera e una foto in bianco e nero di Cory Monteith con cui ha vissuto un’intensa e importante storia d’amore.

LEA MICHELE E TUTTI GLI ALTRI VIP CHE OMAGGIANO NAYA RIVERA

L’omaggio di Lea Michele a Naya Rivera e a Cory Monteith era molto atteso dai fans di Gleee. La Michele e Naya Rivera hanno sempre avuto un rapporto controverso, ma il toccante omaggio della prima ha messo d’accordo tutti, anche quelli che, negli scorsi giorni, l’avevano accusato di non aver detto nulla della sua scomparsa. Sono davvero tanti i colleghi che, nelle ultime ore, hanno voluto ricordare l’attrice 33enne morta in tragiche circostanze come Max Adler, Jane Lynch, Melissa Benoit, Kevin McHale, Chris Colfer e Demi Lovato. E ancora Ashley Fink che scrive: “Ci tenevamo per mano durante ogni esibizione”. “Sono convinto che Corey ci abbia aiutato nelle ricerche…”, sono, invece, le parole di Kevin McHale.





