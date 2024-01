Leandro Castellani, regista Rai truffato/ “Abbiamo lavorato 40 anni e non abbiamo più niente”

Il regista Rai Leandro Castellani e la moglie, sono stati vittime di un truffatore che di fatto gli soffiato tutto il patrimonio. I due sono stati intervistati stamane in collegamento con il programma di Rai Uno, Storie Italiane: “Noi avevamo investito nell’immobiliare per tutelare la salvezza di alcuni immobili storici – ha esordito Leandro Castellani – poi siamo andati un po’ in difficoltà perchè era venuto meno qualche affitto quindi cercammo aiuto e ci consigliarono questo signore che si spacciava di essere un risolutore di cause perse e che poteva sbrigarsi i nostri problemi con banche e creditori. Ci convinse a vendere la nostra importante casa di Roma per risolvere la situazione per risolvere le questioni aperte paventandoci anche un introito mensile”.

Omicidio Thomas Bricca/ Il papà: “Serve tanta forza e la preghiera: vivi il dolore e vai avanti”

Maria Grazia, moglie di Leandro Castellani ha aggiunto: “Ci ha convinto ad aprire dei conti che gestiva lui, poi ci ha detto di investire 400mila euro nell’oro, nella società che lui diceva di essere sua ma che in realtà è delle sorelle. Lui prendeva questi soldi e invece di darli alle banche li teneva lui. Ci hanno messo la casa all’asta perchè le banche non aspettano. Noi abbiamo avuto la prima udienza dopo 5 anni, ma le banche non aspettano. Gli interessi vanno avanti, non riusciamo a pagare le tasse”.

Madonna di Trevignano/ Le accuse dell'ex fedele Carlo: “Mai visto attività benefiche dall'associazione”

LEANDRO CASTELLANI TRUFFATO: “SI E’ PRESENTATO BENE MA ERA UN BUGIARDO”

Ad un certo punto il truffatore è sparito: “Noi all’inizio ci eravamo consultati con il nostro avvocato – ha proseguito Maria Grazia, moglie di Leandro Castellani – che ci aveva detto che lo conosceva da 10 anni. Questo personaggio è sparito completamente con i nostri soldi, è andato in Svizzera, poi è all’estero. Continua a fare pubblicità su internet come fosse un guru della finanza”.

E ancora: “Bisogna fermare queste persone perchè noi abbiamo lavorato 40 anni e non abbiamo più niente”, dice la donna in lacrime, disperata. “Eravamo un po’ vulnerabili in quel periodo, mio marito era stato male e poi non lavorava, inoltre all’inizio questa persona si presentò molto bene, ma alla fine si è rivelato un bugiardo”. Leandro Castellani ha sottolineato: “Sembra difficile ma è facile finire nella rete di questi truffatori, naturalmente puntano sempre su persone che stanno male e depresse e questa è una vigliaccheria”.

Omicidio Pierina Paganelli/ Il figlio Giuliano: “Quando scopriremo l'assassino ci sorprenderà”

© RIPRODUZIONE RISERVATA