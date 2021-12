Lebron James ha il Covid/ Stagione stregata: “Fuori a tempo indeterminato”

Stagione stregata per Lebron James: il campione dei Los Angeles Lakers è risultato positivo al Covid. Out per la quarta volta in stagione, il “Re” è entrato nel protocollo salute e sicurezza anti-coronavirus e dovrà rimanerci per almeno dieci giorni, ma tutto dipenderà dalle tempistiche di recupero. Ricordiamo che il numero 6 ha già dovuto fare i conti con un infortunio alla caviglia ad inizio stagione e con uno stiramento addominale, senza dimenticare la sospensione per la gomitata rifilata a Isaiah Stewart…

Valentina Vignali: "Io come Greta Beccaglia"/ "Toccata da sconosciuti e quei cori..."

Come evidenziato dalla stampa statunitense, Lebron James è stato riportato in sicurezza a Los Angeles e si trova in isolamento domiciliare. Ricordiamo che il cestita si era regolarmente vaccinato, ma nonostante ciò è risultato positivo. Queste le parole del compagno di squadra James Anthony Davis: «Ha detto che sta bene. Penso che sia asintomatico e questo è un buon segno. Vogliamo assicurarci che torni in forma, la salute è la cosa più importante».

Diretta/ Italia Olanda (risultato finale 75-73) streaming: vittoria al cardiopalma

LEBRON JAMES POSITIVO AL COVID

La partita contro Sacramento è stata la dodicesima da indisponibile per Lebron James, una tegola pesante per i Los Angeles Lakers, e tutta la tifoseria attende impaziente il ritorno del campione. Intervenuto nel post-partita, il tecnico Frank Vogel ha spiegato che si tratta di una perdita enorme: «Non c’è nessuno nella lega che voglia essere in campo più di lui ogni singola sera, ma vogliamo solo il meglio per lui: è nei nostri pensieri e speriamo che sia una assenza breve. Siamo già stati senza Lebron James in questa stagione,ma adesso siamo più preparati a sopportare la sua assenza. Davis e Westbrook si conoscono meglio, l’intera squadra sa meglio cosa fare e cosa no. Ogni anno capita di perdere i tuoi giocatori migliori: devi imparare a vincere anche senza di loro e credo che noi abbiamo abbastanza talento per poterlo fare».

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Milano Olympiacos (risultato finale 72-93): l'Olimpia si arrende!

© RIPRODUZIONE RISERVATA