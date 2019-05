Lecce, vigili deridono disabile: indagati/ Video choc, vittima minaccia suicidio

Dalla provincia di Lecce arriva una terribile storia di violenza con protagonisti due vigili urbani in servizio ed un disabile, quest’ultimo da loro preso di mira. I due agenti, come riferisce Fanpage.it, avrebbero deriso e sbeffeggiato il disabile durante il loro orario di lavoro a Maglie, nel leccese. Ora i due, rispettivamente di 52 e 53 anni risultano indagati dalla Procura. A rendere l’episodio ancora più grave, il fatto che i due agenti abbiano ripreso tutto con un cellulare e poi caricato il video online. Il caso risale a diversi mesi fa, esattamente all’estate del 2017 ma proprio a causa del filmato fatto girare via Whatsapp e poi sui social, in tanti concittadini sono venuti a conoscenza della terribile vicenda. Secondo quanto emerso, uno dei due vigili di Lecce avrebbe smontato la ruota della bici del disabile affetto da deficit cognitivo per poi nasconderla in un mezzo di servizio. Quindi lo avrebbero poi deriso toccandogli anche le parti intime. Nel video si sentono anche le risate dei due pubblici ufficiali mentre continuano a prendersi beffa della vittima.

LECCE, VIGILI DERIDONO DISABILE: VITTIMA HA MINACCIATO IL SUICIDIO

Ora, stando a quanto riferito da Il Messaggero, i due vigili di Lecce sono stati trasferiti ad altre mansioni ma rischiano il posto di lavoro. Entrambi avrebbero ricevuto un avviso di garanzia per violenza privata, interruzione di pubblico servizio e istigazione al suicidio. Pare infatti che la vittima abbia minacciato di togliersi la vita dopo aver saputo che il video che lo vedeva protagonista era finito online. I carabinieri avrebbero già acquisito tablet, pc e telefonini dei due agenti dopo la perquisizione delle rispettive abitazioni. Secondo quanto emerso, i due agenti avrebbero diffuso online non solo il video delle molestie a scapito del disabile ma anche una sua foto per dimostrare che “portava sfortuna”. A commentare l’episodio choc anche il sindaco di Maglie, Ernesto Toma, che ha asserito: “E’ un fatto gravissimo e riponiamo gran fiducia nella Magistratura affinché possa fare luce su quanto accaduto. Da parte nostra c’è la massima collaborazione”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA