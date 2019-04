MERAVIGLIE, LA PENISOLA DEI TESORI/ Ultima puntata: Urbino, Lecce e il Monte Bianco

Martedì 9 aprile, in prima serata su Raiuno, Alberto Angela conduce e racconta la quarta ed ultima puntata della nuova stagione di Meraviglie, la Penisola dei Tesori. E’ stato un viaggio affascinante quello condotto da Alberto Angela che ha fatto scoprire ai telespettatori la bellezza di luoghi storici e meravigliosi, riconosciuti come patrimonio artistico dell’umanità dall’Unesco, presenti in tutta Italia. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, anche stavolta, Meraviglie ha portato a casa un incredibile successo. La scorsa puntata, infatti, ha incollato davanti ai teeschermi 4.129.000 spettatori pari al 18% di share. Dopo la Costiera amalfitana, piazza Navona (Roma), Mantova, Ravenna, Cagliari, il Teatro San Carlo di Napoli, Parma, Frasassi e Val di Noto, quali bellezze saranno protagoniste dell’ultima puntata di Meraviglie?

MERAVIGLIE, LA PENISOLA DEI TESORI: URBINO E IL MONTE BIANCO

L’ultima puntata di Meraviglie, la penisola dei tesori, parte dalle Marche, precisamente da Urbino, una delle città più belle d’Italia, ricca di storia, arte e cultura, considerata una una meraviglia del Rinascimento italiano. Alberto Angela condurrà i telespettatori alla scoperta del maestoso Palazzo Ducale, fatto costruire da Federico da Montefeltro. Si passerà, poi, alla visita della casa di Raffaello Sanzio, uno dei maestri del Rinascimento che iniziò la sua carriera proprio a Urbino. La seconda tappa dell’utima puntata di Meraviglie sarà il Monte Bianco, perla naturale del paesaggio italiano dove è nato l’alpinismo. Alberto Angela racconterà vecchie leggende legate alla maestosa montagna e ricorderà alcune imprese sportive che hanno avuto come scenario proprio il Monte Bianco. «Non ci fermiamo davanti a niente! (ride). Abbiamo pure beccato una bufera, e muoversi a 3.500 metri senza avere tempo di acclimatarsi non è stato facile. A un certo punto eravamo sopra le nuvole: un’emozione pazzesca», ha raccontato Angela a Tv, Sorrisi e Canzoni.

MERAVIGLIE, LA PENISOLA DEI TESORI: LECCE E IL SALENTO

La terza ed utima tappa dell’utima puntata di Meraviglie sarà una vera perla del Salento. Le telecamere della trasmissione di Alberto Angela mostreranno le bellezze e i tesori di Lecce, città considerata la regina del Barocco. Ad accompagnare Alberto Angela in questo viaggio speciale sarà Giuliano Sangiorgi. Con il leader dei Negramaro, band salentina che scala puntualmente le classifiche italiane, si andrà alla scoperta delle chiese più belle della città partendo dalla magnifica cattedrale. E ancora le piazzette nascoste del centro storico e l’ex monastero degli Olivetani, sede dell’Università del Salento. Tappa obbligatoria, poi, sarà quella a Melpignano per scoprire i segreti della danza salentina. “Ci siamo spostati a Lecce per raccontare la bellezza del Salento e del suo barocco. Con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro abbiamo spiegato la pizzica, danza popolare salentina”, ha spiegato Alberto Angela a Tv, Sorrisi e Canzoni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA