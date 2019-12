Un 12enne rimasto da solo in casa sventa una rapina nella sua villa e fa scappare i ladri. No, non è la sinossi delle vicende di Kevin McCallister in “Mamma ho perso l’aereo” ma ciò di cui è stato capace veramente ad un ragazzino di Merate, in provincia di Lecco. Ora non correte troppo con la fantasia: il “Kevin italiano” non ha avuto il tempo di organizzare degli stratagemmi diabolici come quelli a cui sono andati incontro quei malcapitati di Harry e Marv, ma a suo modo ha dimostrato di avere un sangue freddo e una lucidità straordinarie, soprattutto se rapportate alla sua età. Come riferito da Tgcom24, l’episodio risale al 19 novembre ma se n’è avuta notizia soltanto oggi, reso noto dai residenti della Brianza lecchese disperati dai continui attacchi alle proprietà messi in atto dai malviventi.

LECCO, 12ENNE SOLO IN CASA SVENTA RAPINA COME KEVIN IN MAMMA HO PERSO L’AEREO

Ma come ha fatto un 12enne rimasto solo a casa a mettere in fuga dei malviventi che avevano intenzione di ripulire la sua villetta da cima a fondo? Secondo quel che si apprende, il ragazzino ha udito degli strani rumori provenienti dalla finestra. Resosi conto che c’era qualcosa che non andava, il Kevin di Merate si è chiuso in bagno e ha immediatamente telefonato alla madre. La donna, che si era allontanata per accompagnare il fratellino all’asilo, è tornata immediatamente a casa e ha iniziato a suonare il clacson a più non posso. Uno stratagemma intelligente per attirare l’attenzione, ma soprattutto quella dei malviventi, che dopo essere stati scoperti hanno pensato bene di darsi alla fuga. La speranza, ora, è che non provino a rifarsi come in “Mamma ho riperso l’aereo”. Tanto si sa: alla fine vince Kevin.

