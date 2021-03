Leda e Olivia Bertè, sorelle Loredana/ “Non ci sentiamo da un po’ di tempo”

Leda e Olivia Bertè sono le sorelle di Loredana Bertè e Mia Martini. Leda è la più grande delle quattro sorelle, nata il 1° gennaio 1946, mentre Olivia è la più piccola, nata il 28 gennaio 1958. Durante un’intervista a Storie Maledette, Leda Bertè ha parlato di Mimì e del difficile periodo vissuto dalla sorella quando di trovò soggetta a voci che la vedevano come una portatrice di ‘jella’: “Ho sempre cercato di farle capire che sarebbe tornata alla grande ma le hanno fatto tanto male, era diventata fragile (…) Mimì è stata messa alla gogna e ha sofferto tantissimo per la cattiveria della gente”. Sulla sorella Loredana, ha detto: “È una persona un po’ particolare, che va saputa prendere. Non ci sentiamo da un po’ di tempo, anni. Siamo sorelle un po’ strane”.

Olivia Bertè attacca la sorella Loredana

Olivia Bertè, la più piccola di casa, qualche tempo fa aveva commentato sui social all’intervista della sorella Loredana Bertè a “Verissimo”. Secondo Olivia, Loredana avrebbe fatto una ricostruzione falsa e dei rapporti con Mimì: “Mia non voleva sentirti e non voleva darti il suo numero di telefono. Basta bugie e basta fare la vedova inconsolabile, è meglio per te se non dico altro”, ha scritto su Facebook. E ha aggiunto: “Perché continuare a raccontare cose non vere? Perché gettare ombre anziché fare luce? Perché non parlare dell’arte e delle tante cose belle e positive della nostra amata sorella e basta? A chi giova tutto questo?”. Infine Olivia ha svelato alcuni retroscena sul rapporto tra Loredana e Mimì: il manager delle due sorelle era costretto a riceverle in giorni diversi per evitare scoppiasse un putiferio.

