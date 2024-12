Chi è Carol, che ieri sera ha cantato Lucio Battisti a The Voice Kids? Se lo sono chiesto in tanti dopo averla sentita cantare alle blind audition. Talentuosissima a soli dieci anni, Carol è figlia d’arte, e i giudici hanno visto la sua mamma che l’ha accompagnata per questa meravigliosa esperienza in tv. La donna è una conduttrice, cantante, attrice e anche modella. Si tratta di Fanny Cadeo, che in passato è stata una delle veline di Striscia La Notizia.

Durante la sua carriera ha anche recitato in numerose fiction tra cui Io e mamma insieme a Stefania Sandrelli, mentre qualche anno dopo ha condotto SOS notte con Raffaello Tonon, un programma “sperimentale” ideato all’epoca da Maurizio Costanzo. E oggi, la figlia Carol si è presentata a The Voice Kids in una performance spettacolare di “Nessun dolore“, cantata nella versione di Giorgia. Loredana Bertè, che era l’unica con un posto vacante in squadra, ha deciso di prenderla con sè. Sui social si sono rincorsi commenti di ogni genere, tra cui post inviati alla cantante Giorgia per farle sentire la sua versione nel programma dedicato ai più piccoli.

A The Voice Kids, Carol ha subito dimostrato di avere carattere da vendere. Salita sul palco, ha subito iniziato a raccontare la sua storia, spiegando di vivere a Roma e di essere nata nella capitale. La bimba ha spiegato di avere solo dieci anni e di vivere solo con la mamma (Fanny Cadeo è single da molto tempo). “Mamma è un mito per me, facciamo un sacco di cose insieme. Fin da piccola mi ha sempre portata a teatro” ha raccontato la bambina. Poi ha continuato, dicendo di sentirsi leggera quando canta, e di essere sempre stata supportata dalla nonna e dalla mamma.

“Tra le tante cose che amo c’è anche Taylor Swift, di recente siamo state al suo concerto e c’era anche la nonna che ha anche ballato”. Fanny Cadeo ha poi parlato della figlia e di quanto sia orgogliosa di lei. Oggi si dedica al teatro ed è molto legata alla famiglia, fiera di essere una madre single e di aver cresciuto Carol da sola, anche se come ha spiegato, alla base di tutto ci sono i nonni. Fanny Cadeo ha poi confessato di voler lasciare libera la figlia di sperimentare qualsiasi passione, ma che Carol ha sempre scelto il canto sopra a tutto.

